Araújo, Nández y Gómez, titulares: así saldrá a la cancha Uruguay frente a Ecuador

Tres cambios se perfilan en la oncena titular celeste respecto a los titulares que jugaron contra Chile en el Centenario. Al menos uno de esas variantes es obligada: la salida de Giorgian De Arrascaeta, lesionado.

Según informó el periodista de Sport 890, Gonzalo Ronchi, el equipo que apunta a ser el que saldrá a la cancha el martes ante Ecuador en el segundo partido de Uruguay por las Eliminatorias es:

Martín Campaña; Martín Cáceres, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Brian Rodríguez; Maximiliano Gómez y Luis Suárez.

La oncena celeste, con un cambio por línea, deja entrever varias decisiones y cuestiones consideradas por el Maestro Tabárez después de la victoria contra Chile.

defensa Sale Sebastián Coates, entra Ronald Araújo

Sebastián Coates, titular ante Chile, no aparece en la oncena. El zaguero, habitualmente un recambio confiable para la selección uruguaya, no tuvo el mejor partido contra los trasandinos. Contra Ecuador tendrá su chance el joven zaguero del Barcelona. Así, Ronald Araújo debutará en Eliminatorias con la selección mayor, otro paso adelante en su carrera luego de que fuera confirmado dentro del plantel principal del Barcelona a comienzos de la temporada. La juventud de Araújo puede significar mayor resistencia física frente a las altas temperaturas de Quito y compensar el cansancio que este mismo factor puede que cause en el experimentado capitán Diego Godín.

mediocampo Nahitan Nández: sacrificio y rigor en el mediocampo

Dos mediocampistas ofensivos salen de la oncena que entró al Centenario la semana pasada: Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz. El primero, por una lesión muscular. El segundo, por decisión técnica.

A pesar de un debut aceptable en el que el jugador de River cumplió con prolijidad una labor táctica (sin desequilibrar), Tabárez decide mandar al campo ante Ecuador a un futbolista de largo recorrido y caracterizado por su espíritu combativo. Acostumbrado al rigor de la Serie A, Nahitan Nández aportará marca y solidez al mediocampo frente a un equipo ecuatoriano caracterizado por la velocidad y la juventud de sus integrantes.

ataque Premio y oportunidad para Maximiliano Gómez

El jugador que dio la victoria agónica a Uruguay contra Chile tiene recompensa: acompañará a Luis Suárez en la ofensiva. Gómez viene pidiendo cancha hace tiempo, con buenos rendimientos a nivel de clubes en España y con buenos minutos cuando le ha tocado jugar, de manera esporádica, en la selección uruguaya. Tiene la oportunidad de demostrar que está para ser considerado como primera opción de cambio ante la posible falta de Suárez o Cavani en el futuro. Por otro lado, se acallan las preguntas acerca de la titularidad o suplencia del "Pistolero" para el enfrentamiento con Ecuador.