Ecuador preparó el estadio para darle a Uruguay un recibimiento especial

Embanderaron el vestuario. Los pasillos. El sector del visitante. Los bancos de suplentes. Los colores de la selección de Ecuador, "La Tri" como le dicen los hinchas, están por todos lados en el estadio Rodrigo Paz. La Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria ahora tiene tres colores y todo fue hecho pensando en motivar a los jugadores del combinado que orienta el argentino Gustavo Alfaro de cara al partido de Eliminatorias contra Uruguay.

Ecuador recibirá a Uruguay, este martes a la hora 18, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 y en todos estos lugares se colocaron carteles desmontables con frases motivadoras, escudos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y banderas nacionales.

La idea principal era la de darle una escenografía diferente a los futbolistas. A los suyos, para motivarlos, y a los rivales para hacerles sentir que son visitantes, porque el calor que suele ofrecer la afición ecuatoriana no estará presente por culpa de la pandemia de COVID-19. Y, la Federación Ecuatoriana sabe que esa presencia se va a extrañar, porque no hay hincha que no asista al escenario deportivo con la camiseta del combinado, lo que suele transmitir una imagen de un estadio pintado de arriba a abajo con los colores de "La Tri".