Gabriel Neves: "Uno sueña de chico estar en la Selección, con todos los monstruos que están acá"

Gabriel Neves se siente identificado con el estilo de juego de Rodrigo Bentancur. Como tricolor ha demostrado su capacidad tanto para recuperar como para hacer fluir la pelota a lo largo y ancho de la cancha. El volante celeste se convirtió a lo largo del Torneo Apertura y de lo que va del Intermedio en un referente del mediocampo de Nacional y en uno de los mejores, si no el mejor, del presente en el fútbol uruguayo en su posición. Sus buenos rendimientos le valieron ser convocado por el "Maestro" Tabárez cuando la lesión de Federico Valverde dejó al "Pajarito" sin la posibilidad de viajar a disputar la doble fecha de Eliminatorias. Así, Neves estará a disposición del cuerpo técnico de Uruguay este viernes ante Colombia.

El jugador de Nacional señaló que la experiencia de haber estado en el proceso de selecciones en la sub 20 lo preparó para este momento, pero dijo:

"No es lo mismo, igual. Porque uno siempre sueña de chico estar en la selección mayor y estar con todos los monstruos que están acá. Hoy lo vivo diferente, pero estoy tratando de aprovechar esto al máximo y disfrutar de las cosas mínimas" Gabriel Neves Jugador de Nacional y la Selección de Uruguay

En la Selección, Neves se encontró con Agustín Oliveros y Matías Viña. Con el primero comparte el plantel tricolor y con el segundo lo supo compartir antes de que Viña emigrara a Brasil. "Antes de venir para acá le pedí a ellos que me acompañaran un poco, porque soy bastante tímido. Pero el grupo me ha recibido de excelente forma. Se hizo todo mucho más fácil de lo que pensé. La forma en la que me recibieron me hicieron sentir que soy uno más", señaló Neves.

Por otra parte, el mediocampista afirmó que espera que la citación a la Selección le sirva para seguir por el buen camino que va en su carrera.