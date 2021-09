Eliminatorias Catar 2022: cómo está hoy la tabla de posiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de superar a Bolivia por 4-2, la selección uruguaya se mantiene en zona de clasificación directa al término de ocho jornadas de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Brasil y Argentina siguen en lo más alto pese a que hasta el momento tienen un partido menos computado a la espera de que se resuelva qué sucederá con el encuentro entre ambos que fue suspendido a los siete minutos del inicio del partido por autoridades santiarias.

Brasil tiene 21 puntos y Argentina 15. Tercero está Ecuador con 13 y cuarto Uruguay con 12. Ambos se enfrentan en la próxima fecha, por lo que la Celeste tiene la chance de trepar al tercer escalón.



Quinto, en zona de repechaje, está Colombia con 10 puntos. Completan la tabla: Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela 4.

El próximo jueves se disputará de forma íntegra una nueva jornada de Eliminatorias: Uruguay vs. Ecuador (19.30), Paraguay vs. Venezuela (19.30), Colombia vs. Chile (20.00) y Argentina vs. Bolivia (20.00).