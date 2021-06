Eliminatorias: lo bueno y lo malo de Uruguay en el empate frente a Paraguay

Fernando Muslera

Cuando se lo necesitó, apareció. A los 15 minutos tapó una de las más claras que tuvo Paraguay de la mano de Ángel Romero.

Jonathan Rodríguez

Se corrió todas, pero muchas que le tiraron le quedaron largas. Fue el que más intentó. A los 23’ le anularon el único gol.

Defensa

Aunque no tuvieron un partido extraordinario, todos cumplieron y Paraguay no logró llegar mucho ni lastimar a Uruguay.

Lucas Torreira

El fraybentino tuvo un buen ingreso a los 57 minutos que ayudó a ordenar a Federico Valverde y que tomó forma con el debut de Facundo Torres.

LO MALO

Cinco puntos perdidos con Brasil y Paraguay

Entre la derrota con Brasil, el 17 de noviembre, y el empate con Paraguay, la selección uruguaya ya dejó 5 puntos en el Estadio Centenario muy importantes en el camino a Catar 2022. Por lo que el martes Uruguay se verá obligado a ganar ante Venezuela para poder seguir en lucha.



Durante el partido el mediocampo no logró efectividad y no funcionó como lo había hecho en otros momentos. Ni Bentancur, ni Valverde, ni Vecino lograron elaborar muchas jugadas, a eso se le sumó que los tres estaban amonestados, lo que complicó aún más el partido.



Ninguno de los equipos tuvo muchas chances, ni pudieron hacerle llegar muchas pelotas a sus delanteros y en las pocas veces que fueron asistidos, estos no lograron convertir. Por lo que el partido se transformó en monótono.