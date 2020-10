Bolivia-Argentina: Messi frente a la falta de oxígeno en la temida altura de La Paz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi ha sido partícipe de dos encuentros entre Argentina y Bolivia en La Paz por Eliminatorias. Estos se saldaron con una derrota y un empate. En la última oportunidad, no pudo jugar por estar sancionado. Este martes, Argentina y Messi vuelven al temido escenario a 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde "la pelota no dobla" y los pulmones desacostumbrados no encuentran oxígeno.

Eliminatorias 2010 El 6 a 1 inolvidable

La selección argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, llegó a La Paz para jugar en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. El 1° de abril de 2009, el primer tiempo terminó 3 a 1, con una selección boliviana impulsada por su delantero Marcelo Moreno Martins. Messi, en dupla atacante con Carlos Tévez, nunca se adaptó a las exigencias físicas que supone la altura. El segundo tiempo vio a Bolivia aprovechándose de una Albiceleste ahogada y apunada. 6 a 1, un resultado histórico y recordado cada vez que Argentina volvió a La Paz.

eliminatorias 2014 1 a 1, un punto de oro para Argentina

Tras la humillación sufrida en 2009, Argentina llegó a La Paz en las Eliminatorias siguientes y logró llevarse un punto gracias a un cabezazo de Ever Banega. A eso y al orden táctico impuesto por Alejandro Sabella, un técnico muy distinto a lo que fue Maradona en la selección.

Los bolivianos vencían 1 a 0 con gol de su goleador Moreno Martins y la selección albiceleste regulaba esfuerzos. El orden y la paciencia dieron fruto y Messi y compañía se llevaron un punto que los acercó a Brasil 2014, donde llegarían a la final del Mundial.

ELIMINATORIAS 2018 2 a 0, otra caída

En el tumultuoso camino de Argentina hacia Rusia 2018, Bolivia fue uno de muchos obstáculos que complicaron la clasificación lograda in extremis. De nuevo en el Hernando Siles, la falta de oxígeno y la ausencia de Messi, sancionado, fueron demasiado para la albiceleste y los jugadores bolivianos lo aprovecharon para imponerse con autoridad.

Para colmo de males, el partido no terminó con el pitido final para los albicelestes. Siguió en los escritorios de la AFA, donde se decidió cesar a Edgardo Bauzá, quien sería sucedido por Jorge Sampaoli en la dirección técnica.

Este martes, Argentina pasará por la poco grata experiencia por la que pasa cada selección una vez en cada Eliminatoria: 90 minutos de esfuerzo a 3.600 metros a pura bocanada de aire.