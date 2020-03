Las eliminatorias en Asia fueron aplazadas por FIFA debido al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un comunicado publicado por la FIFA en la mañana de Uruguay, se confirmó que las Eliminatorias de Asia, rumbo al Mundial de Catar 2022, fueron aplazadas por lo menos hasta luego de junio debido al coronavirus.

El máximo organismo deportivo aseguró que la decisión se tomó luego de consultar con las federaciones del continente asiático y también con la Confederación Asiática de Fútbol.

De esta manera, los encuentros que se iban a disputar entre el 23 y el 31 de marzo y del 1° de junio al 9 serán aplazados y no se llevarán a cabo en estas fechas para evitar la propagación del virus que se expandió muy fuerte y rápido en ese territorio.

En el mismo comunicado, FIFA remarca que en el caso de que la situación cambie se podría reevaluar la disputa de los encuentros tras aprobación de la propia FIFA, las federaciones y la Confederación Asiática de Fútbol, aunque hoy parece complicado.

Además de aplazar estos encuentro, la FIFA resolvió cancelar la disputa del Campeonato de Fútbol Sala que se iba a disputar en Turkmenistán y que servía como clasificatorio para el Mundial que se disputará este año en Lituania.

Esto no implica, por el momento, que los juegos de Eliminatorias de Conmebol se suspendan y de hecho desde la AUF se informó que todavía no existe comunicación oficial de que los encuentros de marzo no se disputen.