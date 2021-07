Tras la eliminación de Uruguay, los jugadores de los grandes estarán a la orden para el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Consumada la eliminación de Uruguay de la Copa América 2021, en definición por penales ante Colombia, los futbolistas de los grandes emprenderán la vuelta al país en la madrugada del domingo y podrán estar a la orden en el clásico por la novena fecha del Torneo Apertura. Nacional ya había realizado las gestiones de antemano y tenía contratado un vuelo chárter. Peñarol comenzó gestiones con Conmebol tras el partido para conseguir un avión para traer a sus futbolistas.

La delegación de Uruguay volverá al país después del mediodía del domingo. Sin embargo, dirigentes de Peñarol y Nacional se movieron para que sus futbolistas puedan llegar antes y así poder estar a la orden para el clásico.

Enrique Campos, delegado de Nacional en Brasil, indicó a Ovación que ya había previsto esta situación con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). De todos modos, esto generó la molestia de Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo del AUF, que entendía que el plantel debía regresar todo junto. Entre ambos se vivió una situación tensa en el hall del hotel.



"Le informé antes del partido a Ignacio Alonso de la gestión que realizamos. Lo que hablamos es privado. Uruguay quedó afuera, no es algo que me ponga contento, pero Nacional está en su derecho de una vez terminada la competencia contar con sus jugadores", dijo Campos a Ovación.



"No sé por qué Matías Pérez me vino a increpar. No vi tanto revuelo en situaciones similares y anteriores. Nacional tuvo la previsión de contratar un vuelo privado para contar con sus jugadores cuanto antes", agregó.



Peñarol, por su parte, gestionó con Conmebol tras la eliminación de la selección un vuelo privado para regresar esta madrugada.



Nacional tiene tres futbolistas afectados a la Celeste: Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo. Solo el último tuvo actividad en la Copa América: jugó 25 minutos en el debut contra Argentina.

Ahora sí. Final de un capítulo de la película en Brasilia. Los futbolistas de @Nacional ya se subieron a la camioneta y están yendo al aeropuerto para viajar a Uruguay. pic.twitter.com/03NkfVAHYQ — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) July 4, 2021

Por el lado de Peñarol, en tanto, Giovanni González actuó en tres compromisos (dos como titular) y completó 118 minutos. Arrancó como titular el certamen y luego quedó algo relegado. Facundo Torres se transformó en una de las principales piezas de recambio del maestro Tabárez. Entró en cinco partidos y en total sumó 113 minutos.



El partido clásico se disputará a las 16.00 horas en el Gran Parque Central.



Cabe destacar que ninguno de los futbolistas del medio local tienen hacer cuarentena en su regreso al país si el resultado del test es negativo. Todos los futbolistas del medio local viajaron a Brasil ya con las dos dosis de Sinovac más los 14 días posteriores a la segunda dosis para completar la inoculación.



Si irán desde el vamos o tienen un lugar en el banco, será una decisión de cada entrenador. Lo cierto es que los cinco futbolistas estarán a la orden.