Elías Umeres: “No me lo olvido nunca más este partido”

A los 82’ del partido que Peñarol le ganó a Plaza Colonia 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del Torneo Clausura, Cecilio Waterman sacó un contragolpe y corrió solo hacia el área de Peñarol.

De atrás lo corría Giovanni González a toda velocidad y a su izquierda venía Elías Umeres, quien cuando Waterman pisó el área recibió la pelota y definió mordido errando un gol increíble con el arco casi libre más allá de que Kevin Dawson intentó tapar lo mejor posible la valla carbonera.

“Yo cuando lo veo a Cecilio que llegaba mano a mano lo miraba y le gritaba y pensé que no me había visto o escuchado porque no había levantado la cabeza. Pero en el momento de llegar al área me paso un poco en la carrera y la pelota salió mordida. Yo creo que si le pegaba bien para abajo rastrera entraba, pero viendo la repetición Kevin tuvo mucho que ver porque aguantó mucho a Cecilio y esperó el pase. Cuando se tira me cubre casi todo el arco y yo si la paraba perdía mucho tiempo porque no iba a poder gambetear ahí”, le contó Elías Umeres al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El futbolista de Plaza Colonia que ingresó a los 81’ por Nicolás Dibble explicó que “después de haber errado ese gol tuve el aliento de mis compañeros que es fundamental y como dice el técnico (Matías Rosa), para la mente no hay tiempo y había que meterse otra vez en el partido. En el momento que erré el gol volví a la mitad de la cancha y me tocó defender. Ya me había olvidado de ese gol errado”.

Mensajes de aliento

Después del partido en el vestuario de Plaza Colonia reinaba la desazón por no haber podido rescatar al menos un punto ante Peñarol.

Elías Umeres contó cómo fue el después del encuentro y dijo que “cuando terminó el partido estaba re caliente y cuando entramos al vestuario mis compañeros todos se levantaron a alentarme. Yo estaba cabeza gacha y me dieron todos para adelante. ‘Acá no pasó nada’, ‘esto no es el fin del mundo’, me dijeron. Eso me sacó un poco la culpa porque estaba mal ya que si hacía ese gol capaz ganábamos o nos llevábamos un punto por lo menos”.

Por otra parte, el jugador Patablanca dijo que “la gente cercana también fue importante como mi familia y mi novia. Eso es otro plus para seguir adelante”.

Umeres contó además que “cuando volvíamos en el ómnibus para Colonia vi la jugada un par de veces más y todavía no lo podía creer. No me lo olvido nunca más este partido”.

La jugada de la polémica

A los 92’, Kevin Dawson mandó una pelota larga desde la mitad de la cancha hacia el área de Plaza Colonia y el español Xisco trató de peinar el balón para habilitar a Gabriel Rojas por la izquierda pero no lo logró.

De todas maneras, el argentino se hizo de la pelota y mandó un centro que luego terminó en el segundo gol de Peñarol, que ganó 2-1.

Todo Plaza Colonia reclamó falta de Xisco sobre Elías Umeres cuando el español saltó a disputar la pelota con el jugador del equipo Patablanca.

“Yo en el momento que tira Kevin el pelotazo y teníamos un jugador menos, Xisco como que fue a ponerse por delante de mí y sentí que se la iba a dar al pecho, pero cuando veo que va a patear largo me meto adelante y pongo el brazo para cubrirlo. Él con el brazo derecho me agarra de costado y cuando quiere saltar como que se me tira arriba. Para mí fue una falta común, de esas que se cobran en cualquier lado”, contó Umeres.

“Él nunca pensó que yo iba a estar ahí o que iba a tener presión de ese lado, no tuvo la intención de hacer falta pero en el momento que tira Kevin estábamos forcejeando los dos”, agregó el delantero de Plaza Colonia remarcando que “en ese momento explotamos todos y fuimos a buscar al árbitro porque para todos había sido falta, pero después queda en el árbitro cómo interpreta la jugada”.