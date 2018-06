Los proyectos de Castillo y Durán, candidatos en las elecciones picapiedras

"Acá hay que sacarle dramatismos, no hay negros y blancos. Acá somos todos hinchas y socios de Rampla" Juan Castillo Candidato de la lista 102

"Nosotros vamos por la continuidad, más allá de lo increíble que dejamos en la presidencia a Isabel Peña que se fue a la lista opositora y dejó su lista oficial. En este escenario aceptamos la propuesta de encabezar la propuesta al frente de Rampla".

Nosotros no somos de andar distribuyendo cargos; sabemos que nuestros rivales han designado responsabilidades en la AUF, pero no es lo nuestro. Lo nuestro es seguir trabajando con el mismo colectivo de hombres y mujeres que llevamos a Rampla a este escenario. Pero queríamos hacerlo con todos, porque mayoritariamente quienes integran la lista 2015 también integraban la directiva".

"Nosotros fuimos la semana pasada, personalmente encabecé reuniones con referentes de las otras agrupaciones tratando de formar una lista única. Pero no fue posible, a medias porque un dirigente histórico como Ruben Cabrera vino a ocupar la vicepresidencia conmigo".

"Acá hay que sacarle dramatismos, no hay negros y blancos. Acá somos todos hinchas y socios de Rampla que tenemos la obligación y el derecho de ir a un acto eleccionario, y es bueno que Rampla después de muchos años tenga elecciones con más de una lista. Hasta que llegué a la presidencia era difícil juntar a 10 para armar una lista y ahora por suerte había para tres listas. Es señal de salud".

"Cuando nosotros agarramos lo único que había eran deudas, casi todos los funcionarios en negro, atrasos en jugadores y técnicos. Pudimos ir regularizando".

"No vamos a caer en la demagogia de un acto electoral prometiendo cosas que después son difíciles de realizar. Nosotros nos comprometemos en seguir trabajando. Hoy la tarea más inmediata es sacar al club de la situación deportiva donde estamos".

Obras para el barrio y el club.

"Queremos seguir integrando obras sociales al barrio, que son las cosas que más tenemos para mostrar. Estamos instalando un gimnasio dentro de la sede (de la calle Grecia), estamos tratando de hacer un convenio con alguna institución pública del Estado para mejorar las condiciones edilicias que se han puesto viejas. Tenemos que seguir mejorando las instalaciones del Olímpico, que ya hicimos posible que se jugaran los clásicos del barrio y vengan los grandes; pero nos falta mucho para tener unas condiciones dignas de vestuarios y baños. Nos falta mucho en el complejo de juveniles, que tal vez son los más relegados. No tenemos un mango partido a la mitad, pero nos comprometemos con trabajo".

El entrenador.

"Nosotros no hemos querido avanzar en la rescisión de contratos del plantel principal o el refuerzo para el segundo semestre, ni la continuidad del cuerpo técnico actual en función que no nos parece ético mientras estamos definiendo quién va a ser la continuidad política del club".

Un mensaje final.

"Mi último mensaje es desearle la mejor de las suertes a la lista opositora. Tengo grandes amigos en la lista opositora. No tengo ni una gota de rencor, está todo entre picapiedras"

"Tenemos que dar un golpe de timón deportivo en muy poco tiempo" Ignacio Durán Candidato de la lista 2015

"¿Cómo surge? Mi familia, la familia Durán, siempre estuvo ligada a Rampla desde que tengo uso de razón. Mi abuelo fue presidente en varios pasajes y mi padre jugó en Primera División. O sea que esto era algo que en algún momento de mi vida iba a suceder. Surge en este momento porque creo que el club está en un momento bisagra y crítico desde el punto de vista deportivo y económico".

"Me junté con muchas personas que considero que están muy capacitadas para acompañarme en una posible directiva. Ellos tienen mucha confianza en mí, me pidieron que yo comande esta lista 2015. Pedí una serie de personas que para mí serían claves para el club, las cuales la mayoría me dieron el ok".

"Roberto (Kreimerman) es un ramplense de ley, es una persona que va con su hijo Federico a absolutamente todos los partidos de Rampla. Cuando le fui a hablar, fui con la idea que me dijera que no, pero me dijo 'dejame pensarlo' y después me terminó diciendo que sí".

Anibal "Chapo" Durán es el padre "pero no pongas que jugaba mucho que después se me agranda", bromeó. "Con un pasaje por la Primera División picapiedra", agregó.

"Fue un orgullo que la presidenta de Rampla, Isabel Peña, renunciara para sumarse a nuestra lista, es la número 3. Se fue del lado de Castillo porque piensa que nuestra propuesta es la mejor. Eso para mí dice mucho, muestra el desorden que hay en Rampla". "Le hicieron un grafiti y la trataron de traidora".

La propuesta.

"Hoy en día tenemos la urgencia deportiva, Rampla hoy está peleando el descenso. Tenemos que dar un golpe de timón deportivo en muy poco tiempo. Después vamos a afrontar una deuda que va a rondar los 300 mil dólares porque esta directiva ya ha hecho uso de los adelantos de televisión, ha hecho uso del dinero del Mundial y porque también hay una deuda enorme con las juveniles. Vamos a tener que hacer malabares realmente para sobrellevar la parte deportiva y la económica".

"La propuesta es apuntar con seis personas solo para el área juvenil que es un área que está absolutamente olvidada, que se le debe mucho dinero. El cuerpo técnico está parando constantemente porque se le debe más de un año de salario. Los juveniles entrenan con pelotas que son lamentables, estamos últimos en todas las categorías".

"Acá se nos ha tildado de oportunistas porque se ha pintado un club que está bien económicamente, pero si hoy se pasa raya estamos descendidos. Capaz que la situación es más crítica que cuando agarramos el club (la lista) en 2015 y llevamos al club a Primera en 72 horas".

"Vamos a tener preocupación por la sociedad, porque entendemos que no somos un club que da servicios. Con una gestión a largo plazo que va a ser gestionada por el Ing. Kreimerman. Y sumamos al área de comunicación y marketing a Carlos Oreiro, el papá de Natalia, que es una figura emblemática para Rampla. Recuperamos también, que va a ser el 'Marujo' Otero. Se va a crear un área de cultura y sociales que va a estar encabezada por Frankie Lampariello".

El entrenador.

"Se va a tener un primer contacto con el entrenador y a partir de ahí se va a ver si es lo que más nos conviene, porque hoy estamos en la "B". Pero es de orden juntanos con Julio Fuentes, más allá que él hizo un contrato hasta el fin del Intermedio que ya terminó. Con el aval o no de "Marujo" Otero, seguiremos con él o intentaremos con otra cosa".

Todos para el mismo lado.

"Gane quien gane, el 15 de junio vamos a estar todos tirando para el mismo lado. Que el jueves se vea un clima de respeto como ha sido siempre", cerró.