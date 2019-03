Elecciones: Ignacio Alonso vs. Oscar Curutchet 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es altamente probable que Carlos Ham comunique en cuestión de horas que se baja del acto eleccionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que terminará potenciando la candidatura de Ignacio Alonso.

Esta situación se generará porque los once votos de la Asociación de Futbolistas Uruguayos, más los dos de Wanderers y los de Bella Vista y Torque migrarán para Alonso. Además, Óscar Curutchet, que en principio acumula más votos que Alonso para una primera vuelta, apenas se vería beneficiado por el traspaso de los dos votos de River, aunque esa postura todavía está en duda.

La que está firme es la decisión de Liverpool de no acompañar a ninguno de los dos candidatos que quedarían tras la factible determinación de Ham de no concurrir a las elecciones presidenciales de la AUF.



Curutchet sí podría incrementar su caudal de votos con una determinación de la C de acompañar con sus seis votos y no permitir la votación dividida.

Alonso, que ya ganó el voto del fútbol femenino -en una elección reñida que terminó 12 a 10 a su favor-, también correría con ventaja frente a Curutchet en los votos de la Organización del Fútbol del Interior.

OFI va a decidir el jueves de la forma que llevará sus votos al Congreso del fútbol uruguayo. Una determinación de aprobar el resultado del voto por la resolución de su mayoría dejaría a Alonso mejor parado que Curutchet. Una apertura para que cada uno de los 9 votos se defina libremente le quitaría alguna adhesión a Alonso.



Igualmente, a la fecha, y si no existe ninguna modificación en la votación secreta de mañana, Alonso le ganaría a Curutchet.