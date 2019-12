Las elecciones en Boca: lo que quiere Batistuta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo domingo serán las elecciones en Boca. Y hay más de 82 mil socios en condiciones de acudir a las urnas. Son tres las listas que se presentan: la oficialista de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi. Y las dos opositoras: Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini y la que presenta a José Beraldi y Rodolfo Ferrari.

Y así como el ídolo xeneize Juan Román Riquelme está haciendo campaña por Jorge Amor Ameal, salió Batistuta a apoyar a Berladi y Ferrari.



“Siempre me parecieron buena gente José (Beraldi) y Royco (Ferrari) así que cuando me llamaron no dudé ni un segundo”, sostuvo el ex delantero quien sin embargo dejó claro que no es político y prefiere no meterse en algunos temas. “Lo mío pasa por la organización y por la imagen de Boca que, si bien es buena, dando vueltas por el mundo me di cuenta que puede estar mucho mejor”, opinó.

El ex goleador anunció a su vez, que de ganar Beraldi ocupará un importante cargo en el club. “Voy a ser el Presidente del Consejo de Fútbol. Vamos a tomar las decisiones con respecto al técnico y a los jugadores”, dijo Batistuta.



Además, confirmó que si llegan a resultar vencedores, no seguirá Gustavo Alfaro al frente del principal equipo. “Todos lo respetamos, es una excelente persona, pero en el momento que estuvo en Boca su equipo nunca se pudo identificar con la gente. Decidimos que si ganamos vamos a buscar otro entrenador. Estamos en negociaciones con dos técnicos que tienen muchísimas ganas de venir”.

También se refirió a la continuidad de Tévez y a la posibilidad de que llegue Paolo Guerrero. “Con Carlitos hay que sentarse a hablar. Hay que ver si tiene ganas de seguir, cuáles son sus condiciones y veremos qué es lo mejor para el club. Nosotros también le vamos a exigir que esté al nivel de competir”, afirmó. “Creo que en equipos grandes se necesita competencia. Boca necesita un 9. Hay varios dando vuelta y Paolo (Guerrero) es uno de ellos. El que venga tiene que saber que viene a Boca. Ganar es representar a Boca, con dignidad y con esfuerzo”.