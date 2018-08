La elección quedó en suspenso

La asamblea de clubes de la AUF, en régimen de Comisión General (sin presencia de los medios), decidió anoche pasar a un cuarto intermedio por 15 días hábiles, por lo cual se postergó la votación por el presidente de los próximos cuatro años.



Ninguno de los dos candidatos se hizo presente anoche en la sede de la calle Guayabo. Eduardo Abulafia se encontraba en su domicilio de Punta del Este esperando el resultado de la asamblea. Quizás porque en las dos veces en que se presentó anteriormente esperó el resultado de la votación en la AUF y no le fue bien.

Arturo Del Campo tampoco apareció por la AUF. Con respecto a la ausencia del expresidente de Danubio, él mismo había reconocido publicamente por la mañana que no le parecería mal que se suspendieran las elecciones.



La decisión de pasar a cuarto intermedio y postergar la elección fue tomada por nueve clubes. Eran los votos que se necesitaban (mayoría simple) para hacerlo. Las nueve instituciones que respaldaron la propuesta de Nacional fueron Peñarol, Torque, Danubio, Liverpool, River Plate, Wanderers y la Segunda División Profesional. Las que querían que la elección se desarrollara anoche mismo, tal como lo establece el estatuto de la AUF, eran Defensor Sporting, Cerro, Racing, El Tanque, Progreso, Fénix, Atenas y Boston River.

A las 20 y 30 horas, y luego de varias posturas en la asamblea, había ocho voluntades para postergar el acto eleccionario. Entonces, se decidió ir a un cuarto intermedio de 15 minutos para conseguir ese voto faltante. Al regresar del mismo se aprobó la moción de Nacional. Los motivos que se argumentaron para hacerlo fueron dos: el de los exámenes de idoneidad que los candidatas deben presentar ante la Conmebol, según las exigencias de la FIFA que rigen desde el año pasado; y que uno de los candidatos, Arturo Del Campo, se debe presentar esta mañana a la Justicia por el tema de los audios que le hizo escuchar a Wilmar Valdez y que motivaron su renuncia a la posibilidad de ser reelecto como presidente de la AUF. Se esperará a que la Justicia se expida sobre el tema.

Ayer por la tarde, la Conmebol envió una nota a la AUF recomendando que no se llevaran a cabo las elecciones porque no estaban dadas las condiciones ni había garantías institucionales para realizarlo tras la renuncia de Wilmar Valdez y eso también pesó en la decisión de los clubes que votaron la postergación. Aunque supuestamente la Conmebol no debería tener injerencia en las elecciones de las federaciones miembro, la tuvo.



Durante la hora y media que duró la asamblea de clubes hasta que fueron al cuarto intermedio de 15 minutos se manejaron diferentes escenarios, pero todas las posturas coincidían en que seguramente si las elecciones se llevaban a cabo anoche, Eduardo Abulafia sería el ganador, sobre todo si también se llevaba a cabo la segunda vuelta.

Según las versiones que llegaban desde la sala de sesiones, Abulafia ya contaba en primera vuelta con diez votos, Del Campo con cuatro y había tres votos en blanco: Nacional, Peñarol y Torque.



Así las cosas, estaban los clubes que apoyaban a Abulafia que pretendían que la segunda vuelta también se realizara anoche porque creían que dos de los clubes cambiarían de posición y Abulafia llegaría así a los 12 votos necesarios para ser el nuevo presidente de la AUF. Pero estaban los que querían trancar la votación para impedir justamente que Abulafia fuera el elegido.

En ese sentido, anoche estaba reunida la directiva de la Mutual (jugadores), así como la de Audaf (árbitros), y para hoy está prevista una asamblea urgente en Audef (entrenadores). La amenaza de que se pararía el fútbol si el ganador era Abulafia sobrevolaba la AUF, aunque varios dirigentes presentes en la asamblea le aseguraron a Ovación que de ese tema no se dijo ni una palabra.



De cualquier manera, finalmente no hubo votación. La asamblea se postergó 15 días. Se trata de la misma asamblea que continúa, por lo cual no es posible que se presenten nuevos candidatos.



El martes 21 de agosto la elección del nuevo presidente será entre Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo.