Ejecutivo de Guatemala debe renunciar o FIFA activará proceso de desafiliación

La FIFA le concedió nada más que 48 horas al actual Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut), para que renuncie. En caso de no hacerlo podría volver a activarse el proceso para la desafiliación de Guatemala ante la máxima autoridad del fútbol mundial, según lo informó el portal dedicado al derecho deportivo iusport.com



En la nota de intimación que la FIFA elevó el pasado lunes a la Fedefut se remarcó: "Quisiéramos recordarles que como se les informó el pasado 28 de febrero del 2018, ni la FIFA ni la Concacaf reconocerá a ningún órgano de la Fedefut que haya sido electo o sea nombrado mediante un proceso electoral contrario al del artículo 19 de los Estatutos de la FIFA, que no sean basados en los preceptos establecidos en los estatutos de la Fedefut que fueron aprobados por la Asamblea General el 25 de julio del 2017. Por consiguiente, la misión conjunta únicamente se llevará a cabo una vez las autoridades que ejercen las funciones del Comité Ejecutivo de la Fedefut sin ser reconocidas por la FIFA y la Concacaf renuncien oficialmente a sus cargos antes del miércoles 25 de abril del 2018 a las 18 horas (hora guatemalteca)".



El comunicado, que lleva la firma de la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, deja en claro que el Comité Ejecutivo encabezado por Jorge Mario Véliz debe dejar el cargo. Si eso no ocurre, la delegación de FIFA y Concacaf no vendrá al país el miércoles 25 para dar seguimiento al proceso para que Guatemala no sea suspendida.