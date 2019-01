A ejecutar el plan B

Fue una sorpresa poco grata para los dirigentes, para el cuerpo técnico y también para el propio jugador. Frickson Erazo llegó a Miami y en la pasada jornada se dispuso a realizar los exámenes médicos que a primera instancia arrojaron resultados negativos.

Precisamente por esto la transferencia está prácticamente descartada, teniendo en cuenta que hacer una inversión por un jugador que se encuentra en esa condición no es rentable, ya que -según el informe médico verbal que se brindó a la dirigencia- es un jugador que podría jugar uno de cada tres partidos con esta lesión. Las imágenes de los exámenes, que fueron revisadas por el doctor Horacio Deccia en Miami, iban a llegar a Montevideo para tener otra opinión. Según se informó a Ovación, Peñarol no dará por caída la operación hasta no tener el informe médico por escrito, pero a esta hora el pase está caído. Es así que Peñarol se quedó sin el zaguero con el que contaba para reforzar.

LESIÓN. Pese a que no era algo esperado, los estudios (que se trataron de una resonancia magnética y una radiografía de rodilla) arrojaron que el zaguero tendría un coágulo en su rodilla derecha, lo que habría hecho que desde la institución aurinegra se descartara la contratación del ecuatoriano. Pese a que en el último tiempo el jugador no había sufrido ese tipo de lesiones, sí tuvo una época en la que lo aquejaron bastante.

De hecho, entre agosto y septiembre de 2016 sufrió una lesión en esa misma rodilla que se trató de un esguince y que lo marginó tanto de los juegos con el Atlético Mineiro como de ser convocado para la selección ecuatoriana. Luego, en 2017, sufrió una nueva lesión en esa rodilla derecha que se trató de un desgaste del cartílago que le provocaba un dolor muy importante que, como declaró él, le generaba mucho dolor. Eso provocó que en ese año solo disputara dos encuentros con el Atlético Mineiro.

PLAN B. La contratación de Frickson Erazo no está caída del todo, pero de todas maneras en Peñarol ya piensan en otras opciones. Por ahora siguen mirando hacia el exterior para reforzar una de las zonas que más preocupa.

¿Y el "9"? Hay tres en carrera.

El otro puesto que desvela a Peñarol en este mercado es el del delantero. Con las salidas de Lucas Viatri y Maximiliano Rodríguez, el conjunto aurinegro busca reemplazante y la mira, por el momento, sigue estando en el exterior.

La oferta se va acortando y hoy en día son tres los que integran esta lista, aunque ninguno de ellos tiene una llegada fácil al carbonero. El único que aparece descartado a esta hora por su alto salario es Jonatan Álvez, quien todavía debe definir su futuro.

Los que están en carrera son los tres extranjeros, ya que el argentino Hernán Barcos, el chileno Mauricio Pinilla y el colombiano Víctor Ibarbo son los tres a los que apunta el conjunto aurinegro para reforzar la delantera mirasol y formar una posible dupla de ataque con el “Toro” Gabriel Fernández.