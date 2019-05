La eficacia es la clave para Román Cuello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No. En absoluto. No nos sentimos favoritos. De hecho, si hay un favorito en la Copa es Cerro porque está en el bombo uno y la realidad es esa. Si me decís en el campeonato local y querés tomar en cuenta los puntos, en ese caso podría ser. Pero en la Sudamericana seguro que no”. Las palabras de Román Cuello son contundentes en relación al partido del jueves en el que su equipo -Wanderers- recibirá desde la hora 19:15 a Cerro en el Viera.



Con calma, meditando las palabras, Cuello responde cada una de las preguntas. “No se trata de que Wanderers necesite ser protagonista en determinados partidos y en otros no. Nosotros planteamos un estilo de juego que obviamente tiene algunas dificultades, que contra equipos como Juventud y Boston River se nos complicó. También ahí se nos dio que no pudimos ser eficaces y sí lo fuimos en los partidos contra los grandes, donde no tuvimos muchos goles errados. Eso es clave. Para los equipos que queremos tener la pelota, si construimos el juego después de ir ganando, siempre es más fácil”, explicó el entrenador de los albinegros.



Los bohemios, que vienen de dejar por el camino a Sport Huancayo de Perú en la Copa Sudamericana (2-0 y 1-1), están terceros en el Torneo Apertura, con los mismos puntos que Fénix, aunque con peor saldo de goles.



Si se analiza la campaña, Wanderers le ganó a Peñarol, Nacional y Danubio y sólo perdió con Fénix de los que están arriba. En cambio, cayó con Boston River (8°) y Juventud (14°), dos equipos que, al menos en los papeles, tienen menos potencial.



“Hemos generado situaciones de gol en todos los partidos. Muchas veces, si el rival te convierte, se cierra más atrás. También está en nuestro aprendizaje en el correr del semestre de ir mejorando ese aspecto”, puntualizó el DT, que agregó que “quizás se esperaba que como le ganamos a los grandes, le ganáramos a todo el resto, pero esa no es la regularidad de Wanderers. Nuestro juego es muy regular y ha sido nuestra virtud: mantener nuestro estilo ganando, empatando o perdiendo. Cuando lo hemos podido reflejar en el resultado se ven partidos que el equipo puede llevar a números lo que hace en el juego. Cuando se pierde, la sensación del que sólo evalúa el resultado, es que ese juego no alcanza, pero lo que no alcanzó fueron los goles, el juego sí ha sido muy regular. El estilo de juego no ha variado en absoluto y esa es nuestra fortaleza”.



Sobre Cerro, Cuello señaló que “está claro que sabe jugar muy bien las llaves a dos partidos, es un equipo con un amor propio muy grande, que no dan ningún partido por perdido nunca. Tiene un carácter importante y con jugadores desnivelantes de mitad de cancha hacia adelante, con buen juego, con gol. El puntaje en el Apertura no refleja lo que es e insisto en ese aspecto. Va a ser una serie muy difícil”.

Hay optimismo por Lucas Morales

El sábado, contra Danubio, Román Cuello sorprendió colocando a Javier Cabrera en el lateral izquierdo. Es que Maxi Araújo está en la selección Sub 20 y Lucas Morales está cumpliendo los 21 días del desgarro en la zona de los isquiotibiales. “Seguramente llegue, contamos con él, no depende exclusivamente de nosotros, que estamos esperando de que pueda llegar”, aseguró el entrenador. Si está bien, va a jugar. De lo contrario, el DT analiza variantes aunque sobre el “Cangrejo”, Cuello dijo que “este partido tiene características diferentes al de Danubio o contra Rampla. La verdad es que es una de las posibilidades, pero no es la única que estamos manejando si no llega Lucas”.

Cuatro pilares del equipo

Ignacio De Arruabarrena Está teniendo un semestre consagratorio. En varios partidos fue la figura del equipo y sostuvo a Wanderers para que obtuviera un resultado positivo. Es un arquero de buenos reflejos.

Gastón Bueno El zaguero está yendo de menos a más en el semestre. Se destaca por su solvencia y su buena salida con la pelota en los pies. Conforma una buena dupla con Damián Macaluso.

Nicolás Albarracín Junto al chileno Bravo son de los mayores generadores de situaciones de peligro del equipo, porque los dos son desequilibrantes en el mano a mano por las bandas en el 4-2-3-1.