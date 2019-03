Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Domínguez basó su conferencia de prensa posterior al empate 2-2 con Boston River de este sábado en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura en la falta de equilibro del equipo y la convicción de continuar con el trabajo.



"La sensación sigue siendo amarga. No entramos, sobre todo en el primer tiempo, con el ímpetu con el que debemos entrar. El rival nos arrinconó bien, achicó bien los espacios. Pero no dependía del rival, sino de nosotros", comenzó diciendo.

"Ellos se encontraron con un gol por error de coordinación, no individual. Tenemos que seguir trabajándolo porque la primera o la segunda que nos llegan nos están convirtiendo. Debemos ser más críticos en el trabajo para seguir mejorándolo", agregó.



"En el primer tiempo tuvimos solo dos (chances) y eso no puede ocurrir. En el segundo tiempo fuimos más profundos, tuvimos situaciones más claras, movimos más la pelota. Nos está costando más de la cuenta. Hay que tener la crítica necesaria y seguir trabajando, seguir para adelante. Creemos mucho en el trabajo", afirmó.

A la vez, consultado por el enojo del hincha por la falta de resultados dijo: "Debo estar calmo para tomar las mejores decisiones, después la gente va a evaluar lo que quiere, lo que pretende. Nosotros entendemos el proceso como una renovación importante. Vivimos del resultado, pero ese proceso hay que pasarlo y van a venir los temporales. Hay que protegerse y seguir para adelante. Nos está costando transformar el trabajo en resultados, pero creemos en la búsqueda", insistió.

"Nos está costando el equilibrio defensivo. Debemos tener una crítica profunda para mejorar lo que venimos mostrando, que no nos satisface. Creemos en el proyecto, pero hay que mostrar resultados también", sumó.

"Debemos encontrar el equilibro que nos está costando.Si tenemos constancia, la generación de juego va a llegar y en consecuencia terminar en los goles. Nos está costando mantener el arco en cero", añadió.

Además, en este encuentro volvió a jugar con línea de cuatro, aunque en los cinco anteriores solo una vez la había usado. La elección de tres o cuatro en el fondo "no depende del rival, sino de lo que estamos tratando de encontrar como equipo. Buscamos las variantes para ser más fuertes en defensa y en ataque", explicó.

Dos cortas.

Felipe Carvalho no ha tenido minutos. "Como muchos otros no ha tenido minutos. Es un jugador con muy buenas características que hay que esperarlo. En no resultado trae la impaciencia de ver lo que hay afuera. Pero cuando creamos que está para jugar lo hará, porque es un gran jugador".

El rival del martes por Libertadores. "Lo evaluaremos más adelante. Hoy estamos dolidos por la no victoria, le queríamos regalar a nuestros hinchas después del triunfo de visitante en Copa con gran jerarquía. Mañana comenzaremos a pensar en lo que viene".