Eduardo Domínguez: "Teníamos una deuda con la gente"

Eduardo Domínguez se presentó en conferencia de prensa luego de la victoria 1-0 de Nacional de este martes por la noche ante Atlético Mineiro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Sabíamos la importancia del partido, la importancia del rival y la clase de jugadores que tiene. Pero creo que más allá de mirar al rival estuvimos haciendo incapié en lo que necesitábamos nosotros para darle a la gente la primera victoria en casa, una deuda que teníamos. Los jugadores interpretaron cómo se debía jugar este tipo de partidos y lo hicieron una muy buena manera", dijo sobre el partido el entrenador.

A la vez analizó: "Los primeros minutos nos costó porque Mineiro maneja muy bien la pelota. Cuando encontramos la velocidad del juego éramos los partícipes y dependía de nosotros. En el primer tiempo nos costó entender el ataque, tuvimos una situación nomás. En el segundo cuando abrimos con los laterales o con el Chory y Felipe, tuvimos las situaciones. Cuando presionábamos de buena manera íbamos a tener rédito. El desgaste que sufrió el rival fue mérito de los muchachos".

A la vez, destacó de los jugadores: "Nos debíamos una actuación completa en la intensidad. Se puede expresar de muchas maneras, física o mental. Estuvimos cerca de todas las acciones. Las situaciones que valoramos es la confianza. A partir de ahora lo tenemos que seguir mejorando".

También, consultado sobre la oncena titular, afirmó: "Cada vez estamos más cerca de encontrar el equipo. No son solo los jugadores que se adapten a la idea, sino que los jugadores se adapten a ellos. Es importante el conocimiento entre ellos. Así nos pone en duda de cuál es el equipo ideal, pero estamos cada vez más cerca".





"Nosotros debemos creer en nuestra fuerza, en lo que los jugadores han demostrado hoy. Hay que sacar a relucir lo que están demostrando. Así no va a depender de nada sino de nosotros", agregó.

Viña aportó la asistencia para el cabezazo de Gonzalo Bergessio, un defensor que ha tenido más minutos con el DT argentino. "Lo que nos da Matías creemos mucho en él. Está creciendo y lo queremos acompañar. En este momento no hay que darle ningún tipo de responsabilidad y que juegue, que lo está haciendo de buena manera", valoró Domínguez.

A su vez, sobre los cuestionamientos que tuvo dijo: "Ayer estuvimos charlando con Iván (Alonso) con el presidente. Nosotros estamos metidos en el día a día, creemos en el camino. Sabíamos de la dificultad que nos íbamos a encontrar. Nos duele muchísimo (el inicio del Apertura), pero los muchachos nos demuestran el compromiso. Nosotros tenemos claro: el objetivo es a fin de año".

"Octavio (Rivero) está intencificando los trabajos, no ha sentido molestias. Es uno de nuestros goleadores y queremos tener nuestras mejores posibilidades. Guzmán (Corujo) es el segundo partido que ha jugado en Tercera, pero lo mejor es que ha terminado sin molestias y que tenga ese roce para que esté a disposición para cuando lo necesitemos; es un grandísimo jugador con buenas condiciones, pero hay que respetar los tiempos", cerró sobre los recuperados.

Gonzalo Bergessio.

"Siempre hice goles, nunca fui goleador. Estoy contento por el presente. Esperemos poder seguir en el campeonato local y no quedarnos con esto. Ahora hay que enfocarse en lo que viene", comenzó analizando el autor del único gol.

Además, el argentino valoró que pese a que "llegué tarde, la pretemporada me la perdí" tuvo que "Entener la idea" de un entrenador nuevo, "pero trabajé duro y me puse a la par de mis compañeros".



Finalmente, sobre la asistencia de Viña sostuvo: "Gran centro de Mati. Dependo mucho de mis compañeros porque sino no podría meter goles".