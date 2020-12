Eduardo Acevedo renunció a la dirección técnica de Universidad de Concepción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Acevedo, quien se encontraba como entrenador de la Universidad de Concepción en Chile, anunció luego del partido de su equipo ante Everton que no continuará en la dirección técnica del conjunto trasandino.

El técnico uruguayo se expresó a la cadena CDF tras el encuentro y afirmó: “Fuimos los únicos que jugamos cinco partidos en 18 días y cuando vi la fijación de los nuevos partidos, tenemos cuatro partidos en 13 días. Si es futbolístico siempre doy la cara, pero cuando pasaron estas cosas no me gustaron”.

“Han pasado cosas, mil cosas, hablé con los dirigentes, firmé la renuncia. Con un dolor en el alma, siento que no hay equidad deportiva. Me honra haber dirigido a la Universidad de Concepción, me siento querido, pero hay cosas que futbolísticamente no me gusta verlas en las condiciones en las que estamos”, expresó.

Acevedo aseguró que la renuncia no tiene que ver con la igualdad sin goles de este lunes ya que “fuese cual fuese el resultado de hoy, ya había renunciado. Me gusta cuando el fútbol es para todos iguales, acá no lo fue“

La "U de Conce" que tiene en sus filas a Guillermo Reyes, Nicolás Correa, Matías Cabrera y Gustavo Alles marcha en el puesto 13 con 31 puntos sumados en 26 juegos durante la temporada.