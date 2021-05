Edinson Cavani-Unai Emery: De la admiración mutua a rivales por la Europa League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A finales de junio de 2016 Paris Saint-Germain confirmó que Unai Emery sería el técnico de la institución francesa. Ganador de las tres ediciones anteriores de la Europa League con Sevilla aterrizó en el club, que por entonces afrontaba el desafío de crecer hacia el exterior sin su gran referente: Zlatan Ibrahimovic. El sueco había terminado el contrato y se había marchado al Manchester United. Para el técnico español no fue problema. "Mi equipo nace a partir de Edinson Cavani", dijo. Y allí nació una relación de admiración mutua entre entrenador y futbolista.

Emery está clasificado con su Villarreal a una nueva final de la Europa League y tendrá como rival a Cavani, quien afronta su primera definición europea. Y el uruguayo llega como la máxima referencia atacante de Manchester United.

La final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United se disputará el miércoles 26 de mayo en Gdansk, Polonia.

Ambos, en sus distintos roles, conformaron una dupla muy exitosa en PSG, con el que obtuvieron siete títulos en las dos campañas que estuvo el técnico (de 2016 a 2018):

- 1 Liga One

- 2 Copas de Francia

- 2 Copas de la Liga

- 2 Supercopas de Francia

Lo fundamental fue precisamente la confianza que depositó el entrenador en el delantero salteño. "Emery tuvo fe en mí, creyó en mí, y me parece que esa es una de las bases, de las claves de los amigos, de la familia, porque si tienes la confianza de tu gente, te sientes más fuerte. Yo me siento muy fuerte aquí en el PSG y lo he demostrado porque el DT me da la confianza de ser el referente de ataque, que es en donde más me siento pleno en el fútbol", declaraba Cavani a la revista Líbero en 2019, cuando todavía estaba en el club parisino, del que Unai se había marchado en 2018.

Y continuaron los elogios para el técnico vasco, del que dijo que le sorprendió "su manera de trabajar. Un profesionalismo al detalle. Eso se ve porque el tipo lo transmite en cada momento: rigurosidad y perfeccionismo. Además, se nota que es un entrenador que tiene ambición sana de ganar y eso trata de inculcárselo a los futbolistas en los equipos en donde ha estado. Esas ganas que él tiene de éxito es algo que me ha contagiado aquí en el PSG".

La respuesta de Emery no se hizo esperar y fue en el

mismo tono de elogios. "Calidad humana y profesional. Responsabilidad, sacrificio, afán de superación, discusiones competitivas, respeto y conexión. Un placer trabajar con personas como tú Edinson Cavani que nos hacen mejorar individual y colectivamente. Abrazo de gol", escribió en Twitter.

Calidad humana y profesional. Responsabilidad, sacrificio, afán de superación, discusiones competitivas, respeto y conexión. Un placer trabajar con personas como tú @ECavaniOfficial que nos hacen mejorar individual y colectivamente. Abrazo de gol https://t.co/6reRQoQAW3 — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) December 14, 2019

Emery, el que mejor aprovechó a Cavani

Ese respeto y admiración mutua que se tenían se veía en la cancha, porque Unai Emery fue el entrenador que le sacó mejor provecho a Edinson Cavani en el Paris Saint-Germain. Las dos mejores temporadas del uruguayo en el equipo parisino fueron con el orientador español, quien recibía la recompensa de la confianza depositada en el "Matador".

- En 2016-2017 Cavani convirtió 49 goles en 50 partidos y aportó 6 asistencias.

​- En 2017-2018 Edi conquistó 46 tantos en 48 presentaciones, con 11 pases de gol.



En esas dos campañas Cavani convirtió 97 de los 200 tantos (casi la mitad) que hizo en PSG, club del que al día de hoy es el máximo goleador histórico del club parisino.

La definición de la Europa League 2021 los pondrá frente a frente. Esta vez el entrenador deberá encontrar la fórmula para detener el poder goleador del delantero en el que depositó toda su fe en 2016 cuando llegó a PSG.