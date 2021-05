Edinson Cavani: "Sabemos que son los últimos capítulos de este proceso de selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Suspendido por dos partidos, Edinson Cavani no estará ante Paraguay (jueves 3 en Montevideo) ni Venezuela (martes 8 en Caracas) por las Eliminatorias, pero ya llegó para descansar unos días y ponerse a la orden de la Selección de Uruguay el viernes 4 para comenzar a preparar la Copa América.

"No jugar siempre te deja mal; no poder estar ahí. Ayudar a los compañeros de cara al Mundial es algo que duele por las circunstancias por cómo se dieron las cosas, por ese famoso VAR. Me dieron dos fechas y eso me deja un poco triste, pero son cosas que hay que enfrentarlas y ver lo que viene", dijo el "Matador" al salir del aeropuerto de Carrasco.

Viene de una temporada dura, pero no hay mucho tiempo para descansar. "Ahora hay que llegar, tratar de acomodarse un poquito acá, entrenar y enseguida tenemos la Copa América, que es el objetivo más importante que tenemos ahora".



La disputa de la Copa América

- "No soy el único que piensa que los futbolistas no tenemos voz ni voto en ciertas cosas. Muchas veces no se ve, pero somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a toda esa gente que se tiene que cuidar, pero a veces hay que poner por delante otras cosas que son importante también. No nos olvidemos que es una pandemia y eso es una cadena. Empieza por una cosa y luego se va haciendo más grande. Pero acá estoy, poniendo el pecho como futbolista así como otra gente que tiene que salir a trabajar todos los días".

La renovación con Manchester United

- "Tenía una cláusula que la podía utilizar al final de la temporada si quería seguir y luego de unos meses acá en Uruguay, de estar pensando muchas cosas, de estar viendo lo que pasó en estos casi dos años y estar lejos de la familia se te empieza a hacer más pesado. Por eso en algún momento manejé poder venirme más cerca. Fue real lo de Boca, hubo conversaciones, pero luego con la cabeza fría pensé en no querer pasar nada más por Manchester. Me tocó ese amor propio, ese orgullo que a veces uno saca y dije que quería hacer el lindo sacrificio de seguir ahí y de buscar ciertos objetivos. Estoy motivado para poder lograr cosas con Manchester y devolverle el cariño que el club me dio estos meses".

- "Sin menospreciar, a todos los futbolistas nos gustaría estar en el alto nivel en Europa. Eso siempre te acerca más a una selección y demás. Por eso seguir compitiendo allí te da una continuidad que te prepara para enfrentar lo que puede ser la nueva clasificación para un Mundial. Por eso también es positivo".

El valor a la medalla de la Europa League

- "A nadie le gusta perder en una instancia como esta. Perder una final me duele muchísimo porque es el trabajo de todo el año, pero al final de todo hay que dejar lo máximo y no reprocharte nada. Masticar un poco de tristeza y rabia, pero felicitar al campeón porque por algo lo logró. Me hubiera encantando la copa, pero si es la medalla igual la llevo con orgullo porque hay mucho trabajo detrás. Uno quiere ganar siempre, pero no siempre se gana".

¿Cerca del último baile con la selección?

- "Hay muchas sensaciones diferentes. No te voy a mentir en que estamos más grandes, los viajes se nos hacen más pesados y cuestan, pero todo eso lo cubre el hecho de llegar, de tener en la cabeza siempre que te incorporás, te reunís con los compañeros y disfrutás ese ambiente que es muy lindo para todos nosotros, que sabemos que pueden ser los últimos capítulos de este proceso de selección con el maestro. Lo que queremos es cerrar ese libro de la mejor manera posible".