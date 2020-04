Edinson Cavani sigue estando en la mira del Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético de Madrid no ha descartado la posibilidad de fichar a Edinson Cavani, especialmente porque el uruguayo llegaría en calidad de libre para la temporada 2020/2021. La incorporación del "Matador" quizás no incremente el número de futbolistas uruguayos en el conjunto colchonero, porque el diario Mundo Deportivo no descarta que José María Giménez sea transferido.

Bajo el rótulo el "Atlético de Madrid que se viene" el diario deportivo catalán informó que los orientados como Diego Simeone tienen como prioridad incoporar a un medio punta y un delantero. Si bien la nómina de opciones no se inicia con Cavani, se deja en claro que el uruguayo ya fue "el centro de atención" en el período de pases anterior y se avisa que "el Atlético debe volver a la carga".

Es por eso que se asegura que "la opción de Edinson Cavani no está descartada. El uruguayo, de 33 años, llegaría gratis, pues acaba contrato con el PSG. Podría ser una buena opción para el corto plazo, mientras amaina el temporal".

Quizás ese fichaje no permita que el Atlético vuelva a tener dos futbolistas uruguayos en su once titular, porque Mundo Deportivo indicó que el equipo colchonero "está peinando el mercado en busca de un central" y eso sucede es porque "estaría ligada a la salida de otro, con (José María) Giménez, Savic y Hermoso como candidatos. Felipe es intocable".