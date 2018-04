Edinson Cavani sembró dudas sobre su futuro en el PSG

Después de la consagración en la Copa de la Liga frente al Mónaco, el pasado sábado, algunos jugadores, entre ellos Edinson Cavani, han dejado dudas sobre su futuro personal en el PSG. Esta situación le ha permitido al diario Le Parisien anticipar que para el equipo que presiden Nasser Al Khelaifi se viene un verano europeo muy caliente.



Le Parisien contó que "en la euforia de la emocionante victoria contra Mónaco, lo que significó una quinta Copa de la Liga consecutiva, Adrien Rabiot, Edinson Cavani y Javier Pastore dejaron dudas sobre el futuro.



En lo que respecta al "Matador", el diario recogió sus declaraciones al "Canal +" en la propia cancha y tras el 3-0. "Espero que la historia de amor continúe. Quiero quedarme, eso es normal. Pero no siempre la intención del jugador es la que tiene prioridad. Será necesario ver, pero a veces no sabes lo que sucederá".



Le Parisien opinó que "el máximo goleador en la historia del PSG (165 goles) ahora espera garantías de sus líderes, incluido su estatus dentro del equipo frente a un Neymar demasiado privilegiado esta temporada. Por ahora, el PSG no tiene la intención de separarse de su delantero más prolífico en el contrato hasta 2020. Pero algunos puntos deben ser aclarados, y las discusiones pueden ser difíciles".



"Han pasado cinco años, PSG es un paso en mi carrera", dijo el uruguayo y Le Parisien se preguntó: "¿el último paso?"