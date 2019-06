Edinson Cavani rompe en llanto luego de recibir un mensaje de un amigo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Uno lo ve correr, marcar, dejar el alma en la cancha y anotar goles de todos los colores y pierde un poco la perspectiva, porque parece de otro planeta, un ser superior, pero Edinson Cavani es un simple mortal, con sentimientos. Y quedó claro con lo que le ocurrió por estas horas.

Entrevistado por el periodista Mario Bardanca en el programa La Caja Negra (TV Ciudad), el supergoleador celeste y de Paris Saint-Germain rompió en llanto en cámaras luego de recibir un emotivo mensaje de Gogo Feris, un viejo amigo de la familia y quien lo vio "nacer y crecer", como dijo el propio Edi.

El Mensaje.

"Pela (le decían Pelado de niño), me pidieron que te mandara un saludo. Un buen augurio para la próxima Copa América y no elegimos mejor lugar que este: es la sede tricolor, que es nuestra sede, donde fue tu primer camisetita tricolor y lo que sí quiero decirte es que no usamos tu foto y tu imagen para sacar ningún rédito y sentirnos los dueños de tu historia. Usamos tu imagen como ejemplo. Ese mismo puño apretado y corazón abierto y dientes apretados que ponés cuando te ponés la Celeste, sabemos que en la vida sos igual pero al revés: las manos bien abiertas, las dos para dar; ese corazón enorme que tenés ayudar y esos dientes en vez de estar apretados florecen con una gran sonrisa con cualquier niño que viene a pedirte que le firmes algo, que te saques una foto. Jamás tenés pereza para eso y eso te ha hecho inmensamente grande. Te ha hecho un gran padre, un gran hijo y un excelente futbolista que ha llegado al nivel que ha llegado. (...) Te tenemos como ejemplo como un gran tipo, una gran persona y un gran amigo. Un beso grandote y que tengas una buena Copa América".

Eso le dijo Omar "Gogo" Feris desde Salto parado delante de un gran mural con dos fotos: una de Cavani vestido con la camiseta del Nacional Fútbol Club salteño y otra gritando un gol con la Celeste.

Edi comenzó a emocionarse mientras miraba el video y luego, cuando fue hablar, se quebró definitivamente.

¿Por qué la emoción?

Cavani contó luego que se emocionó primero que nada porque sabe que las palabras de "Gogo" fueron "de corazón" y "ayudó siempre a mi familia. Mi viejo laburó un tiempo con él, que además fue y es dirigente de Nacional. Mi viejo jugó en Nacional, dirigió a Nacional, él le dio trabajo, entonces siempre estuvimos en contacto. Él me enseñó a manejar cuando yo era niño; tenía ocho años y él me ponía al volante. Son cosas que no se olvidan, pero a veces uno se aleja un poco de ese contacto afectivo, que es el verdadero, el calor de los amigos de la familia. Por eso me emocioné, porque sabe lo que uno ha crecido y ha luchado. Gogo es una persona increíble que hoy está pasando por un momento difícil y Dios quiera que pueda salir bien".