Edinson Cavani explicó por qué decidió ir al Manchester United tras dejar el PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Atlético de Madrid. Gremio. Boca. La MLS. No llama la atención que hayan surgido tantos interesados en contratar a Edinson Cavani cuando estuvo libre al finalizar su contrato con el PSG. El goleador histórico del conjunto francés, que lleva más de una década llenando de goles las estadísticas de los equipos en los que juega, era una de las piezas más codiciadas por muchos equipos del mundo. Pero el Manchester United fue el destino elegido por el "Matador".

Luis Suárez y el Atlético de Madrid siguen bajo cero By Luis Prats MIRA TAMBIÉN Luis Suárez y el Atlético de Madrid siguen bajo cero

En entrevista con ESPN Brasil, el delantero de la selección uruguaya y los Diablos Rojos explicó por qué cree que se vio envuelto en un revuelo mediático que lo asoció a muchos clubes al finalizar la temporada pasada y por qué finalmente decidió apostar al equipo de la Premier League.

"Mi hermano (Walter Guglielmone, su representante) muchas veces le abrió el teléfono a personas de distintos clubes para hablar. Nunca cerró ninguna puerta. Por respeto, no porque hubiera un interés de ir, sino para escuchar", dijo Cavani. "Eso daba la posibilidad de que mucha gente empezara a hablar y opinar: 'Cavani va para acá, va para allá'", agregó.

Sobre la decisión de ir al Manchester, el "Matador" contó que el club inglés "había tenido interés un tiempito atrás y también hace cinco años, cuando se había interesado fuertemente". Esa, afirmó, fue una fuerte razón por la que, junto a su hermano y representante, dijeron "vamos a vivir esta experiencia, vamos a este gran club".

Cavani y su rol en el Manchester United

Desde su arribo a Old Trafford, Cavani ha cosechado halagos tanto por su desempeño en la cancha como por su actitud fuera de ella. El técnico noruego incluso le pidió que ejerciera el rol de referente para los varios jugadores jóvenes que pueblan el plantel del United. Sin embargo, Cavani dijo a ESPN Brasil: "Estoy acá para dar lo mejor de mí con la misma responsabilidad que me tocó hacerlo cuando estuve en los otros equipos que me tocó estar. Tengo claro que llego para ser competitivo, dar lo que pueda dar, no para enseñar nada, para dar lo mejor, prepararme, estar disponible cada fin de semana y aportar lo mío, y acompañar al equipo para pelear por trofeos y copas".