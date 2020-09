Edinson Cavani corre riesgo de no ser citado a la selección para las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani, que todavía no tiene equipo, corre riesgos de no ser citado por la selección uruguaya de fútbol para la primera doble fecha de las Eliminatorias, porque el cuerpo técnico de la Celeste está analizando la condición en la que se encuentra el delantero para abordar el desafío deportivo.

De acuerdo con lo que expresó el entrenador alterno del combinado uruguayo, Celso Otero, esta posibilidad está siendo analizada con el propio jugador, al que "se le ha hablado claro".

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), Otero describió que el tema de Cavani, que no apareció en la lista de reservados porque no tiene club, genera preocupación y remarcó que no hay más remedio que "ser realistas" y observar que en el panorama actual

"La situación que antecede es negativa para la mejor condición de un futbolista". Celso Otero Entrenador alterno de la Selección uruguaya

Si bien reconoció que el caso del "Matador" es especial, porque se trata de "un privilegiado en muchos aspectos", el integrante del cuerpo técnico del equipo nacional precisó que el salteño "no puede escapar a todas estas circunstancias" que lo rodean.

Debido a ello, estableció con claridad: "Tenemos que tomar una decisión en las próximas horas y vamos a ultimar los detalles de información que estamos intentando recabar a todo nivel". Agregó que, principalmente, se está dialogando con el delantero.

"(Estamos hablando) a nivel íntimo con el futbolista, para tomar la decisión de si es conveniente o no, en este momento, convocarlo". Celso Otero Entrenador alterno de la Selección uruguaya

Otero remarcó que esta alternativa la vienen analizando "desde el momento que van sumándose los acontecimientos. A cada uno de los futbolistas que tenemos en mente o que participan del elenco elegible le vamos haciendo un seguimiento particular. Y bueno, en este caso puntual de Edinson, que nos merece la consideración de unas de las figuras máximas de la selección, tenemos esta realidad. Sobre esa realidad tenemos que tomar una decisión y la decisión tiene que ser beneficiosa para todas las partes: futbolista y selección. La selección es un grupo que pretende algo en común, no se puede poner solo al servicio de una persona, es un colectivo que debe tener beneficio. Hasta último momento vamos a analizar las decisiones y después las tomaremos y a partir de ello nos haremos responsables"

Para abrochar definitivamente el tema, dijo: "Hemos hablado con Edi y se ha hablado claro con él".