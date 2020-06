Edinson Cavani: ¿Casualidad o sugestivo mensaje para Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani no seguirá en París Saint Germain. Así lo confirmó Leonardo, director deportivo de los parisinos, al medio Le Journal du Dimanche de Francia.

Apenas unos minutos después de que se confirmara la noticia, al menos públicamente, Cavani escribió un tweet que generó muchísima repercusión.

"Que lo cumplas muy feliz mi viejo...Te Adoramos", fue lo que publicó el salteño. Pero lo que generó más ruido fue la foto que acompañó esas palabras, ya que aparece el salteño junto a sus hermanos y su padre; el cumpleañero y uno de sus hijos con la camiseta de Nacional Fútbol Club de Salto y otro de los hermanos de Cavani con una casaca del Club Nacional de Football.

Que lo cumplas muy feliz mi viejo...Te Adoramos🤝 pic.twitter.com/3yulhEUbTy — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) June 13, 2020

Gracias a esa publicación, los hinchas de Nacional se empezaron a ilusionar con la llegada de Cavani a los tricolores, pese a que parece algo sumamente complejo, al menos para que se pueda dar ahora. A Cavani lo quiere Atlético Madrid, Inter de Milán y también lo pretenden desde la MLS de Estados Unidos.

Quizás haya sido una simple coincidencia, que justo haya publicado ese saludo para su padre con esa foto —más teniendo en cuenta que su padre jugó en el equipo tricolor de Salto—, pero justo se dio minutos después de confirmarse oficialmente que Edinson no continuará en PSG, el equipo en el que es el goleador histórico, con 200 goles en 301 partidos. Y ese hecho llevó a muchas repercusiones en las redes sociales.

"No juegue así con mis sentimientos señor Cavani", "vení a ganar la Libertadores", "Edi no se juega con esto por favor vení", "no me hagas esto Edi. Me dejas loco hermano. Hubieras metido una selfie en el campo, no sé", "venite a Nacional ediii", fueron tan solo algunos de los comentarios de los hinchas de Nacional, así como también hubo promesas: "Si venís dejo la noche" o "si venís te regalo a mi esposa".

Vale recordar que Cavani había dicho en una entrevista que dio en 2018: "Estoy cerca de los 31 y espero poder llegar en plenitud. En tres o cuatro años quiero jugar en el fútbol uruguayo. Extraño el día a día en mi país y ganar ese trofeo con un equipo uruguayo que hace tanto que no lo gana sería un hermoso reto. Quiero volver bien".

Y en esa misma entrevista había manifestado que "es algo que lo estoy pensando (el regreso a Uruguay), pero aún no lo decidí. No sé si cuando finalice contrato regresaré a mi país. Ahora, volver para estar con mi familia, con mis parientes, es algo que lo analizo".

Está claro que con 33 años Cavani, si lo quiere, tiene muchísimo para dar todavía en el fútbol del más alto nivel. Atlético Madrid o Inter son opciones más que valederas. Edi, surgido futbolísticamente en Danubio, es uno de los más grandes futbolistas uruguayos de los últimos tiempos.

¿Será el momento del regreso del "Matador" a Uruguay? Solamente él lo sabe... Eso sí, con una simple publicación ya generó mucho ruido en su país de nacimiento.