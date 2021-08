Edinson Cavani agradeció la canción que le crearon los hinchas del Manchester United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Oh, Oh, Oh, estoy enamorado, no lo puedo negar, nuestro número 7 es el rey de Uruguay", entonaron los hinchas de Manchester United en la canción que le crearon a Edinson Cavani, delantero de los Diablos Rojos.

En muestra de su agradecimiento, el salteño, que recientemente fue nominado a mejor jugador de la UEFA Europa League 2020/21, subió el video de los fanáticos cantando su canción y escribió "Gracias por el cariño", en inglés y en español.

"El Matador, quién podría ser, su nombre es Edinson y su apellido Cavani. Oh, Oh", continúa la canción y se vuelve a repetir desde el principio en una alabanza para el jugador de la selección uruguaya que parece ser muy querido y disfrutado por los hinchas ingleses.