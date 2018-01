Ese gol 157 que no quiere llegar

El gol 157 con la camiseta de Paris Saint-Germain se sigue haciendo desear para Edinson Cavani. El salteño igualó a Zlatan Ibrahimovic como máximo anotador histórico de Paris Saint-Germain el miércoles 17 de enero al marcar un gol en el 8-0 sobre Dijon. Así, llegó al tanto 156.

Luego de la polémica porque Neymar no le cedió el penal que podría haber significado el tanto 157 del "Matador" (sobre todo porque la falta se la cometieron a él mismo), llegó el domingo el partido de visitante con Lyon en el que PSG cayó 2-1 y el salteño no pudo marcar, pese a que ese día no estuvo el brasileño en cancha.

Este miércoles ante Guingamp por la Copa de Francia tuvo una nueva oportunidad, pero no pudo aprovecharla.

PSG comenzó ganando con tantos de Rabiot y Deaux (en contra), la visita descontó de penal (Marcus Thuram), Pastore de cabeza puso el 3-1, N'Gbakoto (otra vez de penal) el 3-2 y Marquinhos el definitivo 4-2. Cavani tuvo tres claras chances (dos en el primer tiempo y una en el segundo), pero no logró mandar la pelota al fondo de la red.

Tendrá una nueva ocasión el sábado (hora 13.00 de Uruguay) nuevamente en casa frente a Montpellier.