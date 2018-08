¿Por qué Edi Cavani es el reemplazo ideal de Cristiano Ronaldo en Real Madrid?

A principio de semana el diario AS dio la noticia que Real Madrid podría ir a buscar a Edinson Cavani al PSG, pese a que tiene contrato por dos años más, porque el uruguayo “sería receptivo a una oferta” del club blanco, "diría humildemente que le gustaría aprovechar la oportunidad”, decía el periódico.

Pero el salteño no es el único que aparece para reforzar a un Madrid falto de goles.

Los cuatro delanteros objetivo del Real.

El mismo diario AS que daba la noticia de Cavani, dio los tres nombres que son "competencia" del uruguayo para llegar al equipo que ahora dirige técnicamente Julen Lopetegui.

Rodrigo. Es un delantero español que cuenta con la ventaja de haber salido de la cantera del Real Madrid. En la última temporada anotó 19 goles con el Valencia a sus 27 años y Lopetegui lo conoce bien por haberlo dirigido en la sub 21 en 2013 y por tenerlo en la selección mayor de España hasta el Mundial.

Lewandowski. Un goleador de raza que triunfa en Europa, pero que el Bayern no estaría dispuesto a dejarlo ir fácilmente y el equipo español no podría alcanzar la cifra necesaria.

Harry Kane. A sus 24 años, el inglés pasa por el mejor momento de su carrera. Capitán del Tottenham y de la selección de Inglaterra en un histórico Mundial de Rusia (alcanzó semifinales tras 28 años), de todas formas renovó con los "Spurs" hasta 2024 y representaría otra gran inversión para un Real Madrid que no quiere gastar demasiado dinero en su goleador. Además, no son pocos los que dudan de cómo pueda adaptarse a una liga que no es la Premier, fuera de su país y en un juego distinto.

¿Será Edi Cavani el heredero de la “7” del Real Madrid? By Emiliano Esteves ¿Será Edi Cavani el heredero de la “7” del Real Madrid? MIRA TAMBIÉN ¿Será Cavani el heredero de la “7” del Madrid?

Cavani. Podría ser la gran apuesta. La intención de Cavani de comenzar a cerrar su carrera en un equipo gigante como el Real Madrid podría facilitar la llegada. Además, es una garantía de gol por lo que ha venido haciendo en sus clubes los últimos años. Su humildad, sacrificio y calidad no le complicarían para adaptarse a un vestuario exigente como el "merengue".

Sus números, una garantía de gol.

El "Matador" ha estado en el primer nivel mundial en los últimos años. Desde la temporada 2013-2014 (año de su llegada al PSG) no se pierde una temporada de la Champions League e incluso en cada una de sus últimas ocho temporadas siempre superó los 30 goles.

Cavani llegó a Napoli en la temporada 2010/2011 procedente de Palermo y ya en su primer año se despachó con 26 tantos en la Serie A del Calcio, a los que sumó siete más por la Europa League. Además, en el mismo año metió seis con la selección uruguaya.

En los dos próximos años con Napoli tampoco decepcionó. En la 2011-2012 metió 33 y en la 2012/2013 dejó 38 antes de marcharse a Francia. También con Uruguay hizo lo suyo dejando dos y siete tantos, respectivamente.

En el PSG seguiría con su racha goledora, aunque dificultándosele un poco más durante las tres primeras campañas por no ser el centrodelantero de referencia del equipo (en ese momento Zlatan Ibrahimovic). En la temporada 2013/2014 hizo 25, en la 2014/2015 hizo 31 y en la 2015/2016 (última del sueco en el club) hizo 25. Sin embargo, luego de la salida de "Ibra", Edi hizo 49 en la 2016/2017 y 40 en la 2017/2018.

A la vez de esos desempeños con el PSG, en la Celeste hizo grandes actuaciones con 5, 4, 5, 6 y 7 goles en esas respectivos años deportivos.