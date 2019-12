Edgardo Adinolfi: "Contento de trabajar con Gregorio para seguir aprendiendo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gregorio Pérez asumirá en Universitario de Deportes un día después de Navidad. El 26 volverá a Lima con el profesor Daniel Curbelo, que será el preparador físico. El que se quedó allá y está organizando todo es Edgardo Adinolfi, quien trabajará por primera vez como su ayudante.

“Estoy muy contento con esta nueva posibilidad de trabajo y más con Gregorio. Para mí es un gran orgullo, Gregorio es un entrenador muy prestigioso y más en un lindo club como es este: un grande”, dijo Adinolfi, quien se reecontrará con quien fuera su entrenador en Peñarol en las épocas del Quinquenio, y también en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Gregorio fue muy importante para mí. Lo tuve en Peñarol en la etapa divina del Quinquenio y luego me llevó a Gimnasia. Siempre tuvimos una gran relación. Y hace un par de meses dijimos que si le aparecía algo, íbamos a trabajar juntos. Sobre todo si era en alguno de los lugares donde yo ya trabajé, como Ecuador, Perú o Colombia. Incluso tuvimos una posibilidad de ir a Colombia, pero al final no se concretó. Estoy muy contento, primero por trabajar que no es poca cosa, después porque es un equipo importante y además con Gregorio para seguir aprendiendo, porque hoy o mañana uno tiene la aspiración de ser la cabeza de un grupo. Pero a esto era muy difícil decirle que no”.

Perú es un medio que Adinolfi conoce bien porque trabajódurante un año y medio al otro grande, Alianza Lima, siendo el ayudante de Guillermo Sanguinetti. “Ya conozco el medio, los jugadores y eso es una ventaja porque acelera los tiempos. El fútbol en Perú es muy complicado por la geografía del país. Jugás, en la altura, la selva, el llano, el sintético. No es fácil, pero al conocer allanás caminos”, explicó desde Lima.

“El 26 a la tarde ya empezamos con los trabajos porque lo primero que tenemos es la fase previa de la Libertadores. El objetivo del club es ingresar a la fase de grupos de la Libertadores, que sabemos que no es fácil. Pero como equipo grande que es Universitario, tiene esa necesidad. Y también tenemos que enfocarnos en el torneo local, porque ya hace siete años que no logran salir campeones. Y es demasiado tiempo para un equipo grande como es este”.

Adinfolfi, el técnico

El exdefensa inició su carrera de entrenador trabajando en Gimnasia con Sanguinetti en 2007. Luego estuvo tres años en River Plate, donde se inició como jugador. Allí dirigió la Sub 16, Tercera y Cuarta cuando el entrenador de los darseneros era Guillermo Almada.

Luego estuvo en varios clubes del exterior, siempre como técnico alterno de Sanguinetti. Alianza Lima de Perú, River Plate de Guayaquil, Delfín de Ecuador donde fueron campeones. Deportivo Cuenca también de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia. También trabajó en Peñarol con Diego Alonso.

Estuvo en Independiente Santa Fe hasta marzo con Sanguinetti. Y después decidieron tomar caminos diferentes. Por eso arranca una nueva etapa con Gregorio. “Ya habíamos decidido abrirnos con Guillermo capaz que porque ya llevábamos como diez años juntos”.

El futbolista iniciado en River Plate

Defendió once camisetas cuando aún calzaba los cortos en clubes de Uruguay, Israel, Argentina, Grecia, España y Chipre. Pero de todos ellos se queda con sus inicios en el Saroldi. “En rendimiento individual lo mejor fue en River Plate. Después como objetivo y por la trascendencia que tuvo fue el Quinquenio con Peñarol y la Copa América que ganamos con la selección uruguaya en 1995”.

A pesar de que se ha pasado cambiando de un país a otro, siempre está pendiente de lo que sucede en el fútbol uruguayo. Tanto en River Plate como en Peñarol. “Cada vez que voy a Uruguay, sobre todo voy a ver a River al Saroldi, que es más tranquilo. Desde los cinco años hasta los 22 estuve en River. Toda una vida. Es el equipo que a mí me enseñó todo. No sólo en lo deportivo sino en lo humano también. Y después volví como técnico de juveniles”.

El compadre de Diego López

Edgardo Adinolfi con sus tres hijos.

Obviamente, también sabe todo lo que sucede en Peñarol. Sobre todo porque es muy amigo y compadre del técnico carbonero, Diego López. “Los dos nos iniciamos juntos en River. Él es el padrino de mi hija Camila y yo de su hijo Thiago. Hablo seguido y estoy al tanto de todo”, explicó y se lamentó por lo ocurrido en el último clásico. “Fue una lástima lo del otro día, pero bueno, ahora tienen otra posibilidad, aunque no va a ser fácil. Tiene muchas bajas Peñarol”, dijo sobre lo que pasó el miércoles pasado y lo que se jugará esta tarde.

Y no pudo evitar recordar al Peñarol del Quinquenio. “Podíamos ir perdiendo 2 a 0 y sabíamos que se ganaba. Pero era otra época y otros jugadores. Una época divina que está en el recuerdo de todos los hinchas de Peñarol. A veces cuando pasan por televisión los clásicos de esos tiempos, siento una emoción bárbara. Uno se da cuenta ahora, con el tiempo, lo que significó todo aquello. Y la trascendencia que tuvo. Cuando lo vivías no lo entendías”.

Eligió vivir en Medellín

Adinolfi junto a su esposa Alejandra y su hijo Santiago.

Cuando no está trabajando, Adinolfi vive en Medellín. Está casado con una colombiana y ambos son padres del pequeño Santiago, de cuatro años. Es más, la familia estaba en Uruguay porque iban a pasar las fiestas con las hijas mayores del entrenador, Camila y Julieta, pero la llamada de Gregorio cambió los planes.

Santiago es uruguayo porque para su padre era prioridad que naciera en su país. “Lo llevé a nacer a Uruguay. Mi mujer aguantó, no tenía más remedio. Je”.

Perú le trae buenos recuerdos porque fue allí que conoció a su esposa. Ella trabajaba en Lima, donde vivió diez años, y fue durante su etapa en Alianza que se enamoraron. “Estuvimos en Uruguay, para que naciera Santiago, en Ecuador y en Colombia. Somos un poco nómades, pero este trabajo es así. Los técnicos y los jugadores tenemos que andar de un lado al otro. Todavía nos quedan un par de años para poder movernos con Santiago, después va a hacer la escuela en Colombia. Esa es la idea”, relató y recordó bromeando que defendiendo a Uruguay en la Copa América le hizo un gol a Colombia... y terminó casado con una colombiana.