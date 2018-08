Edgar Welker discrepa con la carta de Valdez

Edgar Welker, actual presidente de la AUF tras la renuncia de Wilmar Valdez, dijo estar “absolutamente convencido” de que los audios que le hicieron llegar al dirigente fueron determinantes para su dimisión, por lo cual dejó entrever su discrepancia con el contenido de la carta presentada por el extitular asociacionista a la hora de bajarse de la candidatura.

En su misiva, Valdez asegura que su determinación no se debe a "presión indebida, amenaza o extorsión sobre su persona”, lo cual Welker cuestiona, según lo que conoció de boca del propio dirigente. “Es una carta que no me convence, pero Wilmar está en un momento difícil porque aspiraba a seguir al frente de la AUF y con todas las posibildades de hacerlo, pero a partir de unos audios que le hicieron llegar (y que no escuché) y lo dejaban en una situación incómoda tomó la decisión”, declaró al programa “100% Deporte”, de Sport 890.

Welker contó que se enteró “el viernes a la tarde y no entendía nada”, aunque admitió que ahora entiende lo que ha pasado, luego de haber conversado con Valdez. De cualquier manera, confesó que la situación “me ha dejado mucha tristeza y decepción, no solo por el tema Valdez, sino por todo lo que lo rodea. Me vuelve a dejar una gran decepción de lo que es el ambiente del fútbol”.

Lamentó que esta situación no solo salpica a Valdez, “sino a toda la dirigencia del fútbol, porque vuelve a dejar en duda la credibilidad de los dirigentes”.

También fue crítico con la postura de Arturo Del Campo. “El domingo escuché que dijo que no sabía nada de la situación y al día siguiente dijo todo lo contrario. Sinceramente no entendí su actitud. Esta situación creo que no pasará inadvertida para varios clubes” a la hora del voto, indicó.