Edgar Welker: “No fui al clásico porque me temía lo que terminó sucediendo"

Edgar Welker, ex-vicepresidente de Peñarol durante la presidencia de Juan Pedro Damiani, habló este jueves en el programa de Radio "Último al arco" donde sus primeras fueron en referencia al clásico del domingo pasado, el cual decidió no ir y prefirió observarlo por televisión ya que "temía lo que terminó sucediendo".

"No fui al clásico porque me temía lo que terminó sucediendo, veía un Peñarol que venía en baja, y con las ausencias ya conocidas, por los jugadores que se fueron después del primer semestre, y no le veo el potencial que tenía en el primer semestre, que para mí era un campeonato, con ese plantel para ganarlo sin problemas, y ahora se ha emparejado notablemente el campeonato justamente porque Peñarol ha perdido mucho potencial", declaró Welker.

“Sobre todo un bajón de rendimiento, yo veía venir que Peñarol no estaba rindiendo como venía rindiendo, a mi me encanta como planta el equipo el 'Memo' López, un Peñarol agresivo, que jugaba por las puntas, rápido, la verdad que tuvo un semestre muy bueno Peñarol, para mí, y me encanta e insisto como planta el 'Memo' los partidos. Pero ya en el final del Apertura y del Intermedio se vio un bajón notorio en el juego de Peñarol, entonces el domingo me quedé en mi casa para verlo por televisión”, agregó.

También comentó sobre las ventas de Brian Rodríguez y Darwin Núñez: “Y es muy difícil, cuando se te plantea una situación de esa naturaleza, de negarle la posibilidad al jugador y su familia, de poder concretar esa operación, que seguramente le solucione el resto de su vida".