Edgar Martínez: "Es tarde para mi hermano, pero no es tarde para muchas otras vidas"

Edgar Martínez habló este lunes a la mañana desde el aeropuerto de Estados Unidos en la previa a su regreso a Uruguay para encontrarse con su familia tras el suicidio de su hermano Williams que conmocionó al mundo del fútbol.

"Es muy difícil. Más estando lejos de la familia. Estoy sacando fuerzas para estar bien para la familia, para llegar y abrazarlos a todos (...) No he podido hablar ni con mi madre. Estoy deseando llegar a Uruguay. He hablado solo con mi hermana que es la que está más entera", expresó en diálogo con "100% deporte" (Sport 890).

Edgar, también exfutbolista, agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que le hicieron llegar a él y su familia en las últimas horas. "Habla bien de mi hermano, como persona algo bueno dejó y eso es lo que hoy personalmente me llena. Estoy orgulloso de eso", remarcó.



Consultado sobre las razones que pueden haber llevado a Williams a quitarse la vida, contestó: "No sé los motivos, con el el tiempo sabremos y nos daremos cuenta las señales que dio. Veníamos hablando lo más bien. Incluso cuando estuvo aislado por COVID-19. Nos escribíamos fluidamente. Lo noté bien, pero estas cosas a veces no la podés descifrar porque te muestran una cara y en realidad es otra y hasta un propio familiar no logra detectarlo".



"La última charla que tuve con él fue cuando ya se había recuperado del COVID-19, pero la suegra estaba complicada. Le había preguntado cómo estaba ella. Me había dicho que estaba bien. Fue una charla totalmente normal, como todas", añadió.

Asimismo, expresó: "No es tan fácil como cuando dicen: ¿por qué no lo ayudaste? Porque directamente esa persona no se expresó y uno no lo nota. Puede estar cerca y hablar ciertos temas fuertes, como he tenido charlas de hermano a hermano y hablando con el corazón. Eso es lo que a mí también me deja tranquilo. Siempre cuando nos arrimamos en momentos difíciles nos hablamos con el corazón abierto. Uno no tiene ahora que buscar culpables o motivos. Mi hermano ya no está, pasó lo que pasó y lo que tendríamos que haber hecho no lo hicimos. Que esto sirva como una mensaje para toda la sociedad. No solo a los jugadores de fútbol le pasa. Le pasa a muchas personas, anónimas, en el día a día".



"Es tarde para mi hermano, pero no es tarde para muchas otras vidas más. Eso es lo que hay mirar. Aprender de lo malo y que no sigan pasando estas cosas. Poder prevenirlas y trabajarlas en cualquier ámbito social. Dentro del fútbol, por supuesto, pero también en las aulas, las escuelas", agregó.



Por otra parte consultado respecto a cómo vivieron el suicidio de Santiago "Morro" García en febrero de este año, y del cual Williams fue compañero en River, contó: "No lo tocamos a fondo, pero cuando sucedió sí lo hablamos y nos preguntábamos lo mismo que todo el mundo: ¿qué le habrá pasado para tomar esa decisión? Si una pasa la película para atrás y busca motivos, no los hay. Fueron charlas normales".