Eden Hazard: "Tengo miedo de infectarme, pero sobre todo de contagiar a otros"

El delantero del Real Madrid y capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, comentó este jueves desde su confinamiento en Madrid que tiene "miedo" de contagiarse de coronavirus "como todo el mundo", pero que sobre todo le preocuparía la posibilidad de poder transmitir la infección a otras personas.

"¿Miedo de contraerlo? Sí, como todo el mundo. Sobre todo tengo miedo de pasárselo a otros si yo me contagio, porque es más delicado. Yo, si me contagio, creo que lo voy a poder gestionar y tenemos gente que está a nuestra disposición para curarnos. Pero sé que hay gente más débil que lo pasa peor, es por ellos por los que me preocupo", dijo el futbolista en un video.

Hazard se expresó así en una entrevista por videollamada concedida a la radiotelevisión pública "RTBF" desde la Comunidad de Madrid, que en las últimas 24 horas ha sumado otras 265 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.090, el 51,11 % de los óbitos de toda España.

En Madrid se han confirmado 17.166 contagios (2.569 más que el miércoles, con un aumento del 17,6 %), con 1.221 personas que están ingresadas en la UCI (71 más) y 3.882 curados (851 más que ayer).

"Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños... no es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros", agregó.

El futbolista, que fue operado recientemente en Dallas (EEUU) de una fisura que sufre en el peroné distal de la pierna derecha y la tenía difícil para volver a jugar esta temporada, explicó que en casa se arreglan bien, que sus hijos siguen los cursos a través de internet y que está en contacto con los preparadores del Real Madrid para mantener el estado físico.

"Intento no comer mucho. Ahí al lado está el armario de las galletas y procuro no acercarme mucho", bromeó el futbolista en un vídeo grabado en su cocina.

Preguntado sobre algún consejo para intentar suavizar el confinamiento, el capitán de los "Diablos rojos", sugirió alternar diferentes ocupaciones.

"Hacer cosas variadas, sobre todo si tenés niños. Jugar un poco a las cartas, a juegos de mesa, un poco de tele, una película... variar las actividades y no quedarnos muchas horas frente a la tele", contó.

Y como despedida, envió un mensaje de apoyo a sus conciudadanos en Bélgica: "Ánimo a todos, y a los que curan a los enfermos en Bélgica. Es difícil, pero es gracias a ellos que la gente está mejor. Continúen así, pensamos en ustedes. Animo".