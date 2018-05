"No voy a echar culpas, si no juego es porque algo estoy haciendo mal"

"Ojalá me pudiera quedar pero soy jugador del Madrid y el Madrid va a decidir a dónde tengo que ir", comentó el uruguayo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Valverde afirmó que siente como si tuviera "una deuda" con la afición" y por eso insistió en su deseo de "quedar otro año" en el Deportivo "para volver a Primera División".

El centrocampista consideró "muy duro" el año que ha pasado en el Deportivo, con el que ha afrontado su primera experiencia en la máxima categoría.

"Personalmente no tuve los minutos porque no me los merecí, traté de mejorar día a día, lamentablemente descendimos y fue lo más duro para todos", expuso.

Valverde recordó que arrancó "muy bien", pero fue decayendo en una temporada en la que hay "muy pocas cosas positivas" que pueda rescatar. "No voy a echar culpas, tengo que mejorar para el futuro. Me miro a mí mismo. Si no juego es porque algo estoy haciendo mal", comentó.

El jugador uruguayo indicó que el Deportivo tenía "un gran equipo que no consiguió lo que quería" y por eso siente "desilusión y tristeza, más que nada por la afición".

"Hubo muchos errores durante el año. También tuvimos nuestras cosas buenas pero no supimos mantenerlas", reconoció.

Valverde apunta a titular el próximo sábado ante el Villarreal, un partido en el que intentará "dejarlo todo". "Sabemos que el Villarreal es un gran equipo, tiene sus más y sus menos, pero siempre está luchando por las competiciones europeas y por respeto a la afición tenemos que salir a por todas y llevarnos el triunfo", dijo.

En su comparecencia, el centrocampista tuvo elogios para su entrenador en el Deportivo, Clarence Seedorf. "Desde que llegó me trata muy bien, me ha ayudado en todo, y cuando estuve lesionado todas las mañanas se acercaba a darme consejos", dijo Valverde, consciente de que en "lo futbolístico" no ha dado todo lo que lleva dentro.

Otro técnico que le ha tenido presente en los últimos meses ha sido Óscar Tabarez, seleccionador de Uruguay, que podría citarle para el Mundial tras haberle tenido presente en varios partidos desde que el jugador deportivista debutó en septiembre con la selección absoluta.

"Es muy bonito que el entrenador de la selección se preocupe, que cuando estaba lesionado y en el día a día te mande mensajes, eso alegra mucho y motiva mucho también para tener grandes posibilidades de ir al Mundial", declaró.