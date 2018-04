Dzagoev y una pequeña luz de alarma

Es cierto que todavía falta poco más de dos meses para la Copa del Mundo, pero cualquier lesión puede dejar afuera a un jugador de la gran cita, esa que nadie se quiere perder. Así como hay varios jugadores que ya se sabe que no jugarán el Mundial, otros han tenido pequeñas lesiones que todavía los tienen en duda.



Así como en su momento lo estuvo Mohamed Salah, aunque finalmente no fue nada, en esta ocasión el involucrado es Alan Dzagoev. El ruso, rival de Uruguay en la Copa del Mundo, tuvo que salir en la primera parte en el partido de su equipo, CSKA Moscú, frente al Arsenal por UEFA Europa League.



El dolor fue muscular e hizo los intentos para continuar en el partido, pero a los 38' tuvo que ser sustituido y en su lugar ingresó Vitinho. La noticia puede complicar no solo al conjunto ruso, sino también a la selección que se apronta para recibir la Copa del Mundo.



El mediocampista es uno de los destacados que tiene la selección rusa y formó parte del plantel en los últimos amistosos: ante Brasil y Francia. Además, el volante de 27 años participó de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y estuvo en la selección que quedó eliminada en el repechaje para Sudáfrica 2010