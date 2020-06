Dybala tras el Covid-19: "todavía no estoy al 100%"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estuve con coronavirus más tiempo de lo esperado pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al 100%, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos", dijo Paulo Dybala, el futbolista de la Juventus que se prepara para el regreso de la SerieA.

Cabe recordar que Dybala y su novia Oriana Sabatini tuvieron coronavirus y pasaron 46 días para que el futbolista lograra recuperarse. de todas maneras, no necesitó estar internado en ningun momento.

El primer partido para la Vecchia Signora, será dentro de cinco días, el 12 de este mes, ante el Milan por la semifinal de la Copa Italia. Y a pesar de que reconoció que aún no está en un 100% Dybala ha practicado como titular en el ataque de la Juve: con Douglas Costa por derecha y Cristiano Ronaldo por izquierda.