El duro mensaje del "Cebolla" Rodríguez: "Sé que muchos perdieron la fe en mi"

La jornada del sábado amaneció con una noticia que sacudió el mundo Peñarol: Cristian "Cebolla" Rodríguez no iba a ser titular en el estreno del Torneo Apertura.

Una sobrecarga muscular, según se expresó desde el propio club, dejó al capitán aurinegro afuera del encuentro ante Cerro y eso llevó a que el "Cebolla" tuviera una reacción en su cuenta de Instagram.

Con una imagen del Campeón del Siglo de fondo, el "Cebolla" publicó un duro mensaje en el que expresó: "Aun me quedan muchísimas ganas e ilusión. Sé que muchos perdieron la fe en mi, el cariño y el respeto".

El mensaje del capitán aurinegro continuó con un: "Más allá de todo nadie me va a robar mi sueño. Los que me conocen saben quién soy. Que sea contra todos no me importa, siempre carbonero".

De esta manera, el mediocampista realizó un descargo luego de que se confirmara su lesión, su ausencia y un rato antes de lo que fue el choque donde Peñarol se impuso por 2-1 ante Cerro.