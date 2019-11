El duro golpe al corazón de un relator de River Plate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabigol ya había convertido el gol del empate y Hernán Santarsiero, relator partidario de River Plate, acusaba con dificultad para respirar el dolor que le había generado la igualdad. Mientras se filmaba en vivo su narración de las acciones del partido final de la Copa Libertadores, lo que vino después fue más impactante.

El mejor juego de River no le permitía entender lo que se estaba dando y lo peor es que la historia no pasó a definirse como él lo anhelaba y esperaba. En el tiempo extra nuevamente Gabigol apareció en el partido para poner el 2-1. En ese momento se dio la reacción del relator, que exclamó: "¡No, no, no, por favor no!".