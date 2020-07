El duro comunicado de Gastón Silva en el que asegura que Independiente lo extorsiona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Por única vez utilizaré este medio para explicar...". Así comienza el duro comunicado emitido este lunes a la mañana por Gastón Silva a través de sus redes sociales contra el Club Atlético Independiente de Argentina, el cual titula "de la negación de la realidad a la extorsión".

Primero pongamos en contexto la situación. El defensa uruguayo reclama, como muchos otros futbolistas del Rojo, una deuda de casi ocho meses de salario, a lo cual Independiente respondió con una contrademanda por 8 millones de dólares.

Gastón Silva, de 26 años y desde 2017 en el club de Avellaneda, se considera jugador libre en virtud de la cantidad de meses que no cobra y explicó que decidió emitir este comunicado luego de haberse mantenido callado y escuchando todo lo que decía el club, al que acusa de haber puesto como excusa la pandemia de coronavirus para no pagarle, cuando la deuda comenzó a generarse mucho antes.

En su carta Silva expresa que no porque su remuneración —como la de muchos futbolistas— sea buena, debe de dejar de percibirla. "Los jugadores de fútbol no tenemos menos derechos que otros trabajadores porque ganemos muy bien. Los importantes ingresos que percibimos en comparación con gran parte de la sociedad son innegables (...). Aun así, no dejamos de ser trabajadores", dice.

El futbolista de la selección de Uruguay cataloga la contrademanda por 8 millones de dólares que le hace Independiente como "terrorismo de mercado" porque "pretende generar temor en los clubes que puedan estar interesado sen contratarme". Y añade: "Digamos que no hay que ser abogado para darse cuenta que si un club fue intimado al pago de una suma equivalente a casi ocho meses de sueldo y no te pagó, poco derecho tiene a reclamar. Sentido común".

"El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas", denuncia Silva, quien apunta: "No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia en el marco de una extorsión".