El duro comunicado de Defensor contra la AUF: "No se asegura la imparcialidad"

Durante toda la mañana y parte de la tarde del viernes la incertidumbre sobre la presencia o no de Nacional y Peñarol en la fecha 2 del Torneo Intermedio se mantuvo. Finalmente, sobre las 16:15 la Mesa Ejecutiva de Primera División tomó la decisión: postergados los juegos entre Defensor Sporting y Peñarol de hoy y Deportivo Maldonado-Nacional de mañana. Y se levantó polvareda.

En el fútbol uruguayo no hay paz. Se aprovecha toda oportunidad para generar una tormenta. En este caso no fue necesario una alerta meteorológica roja; ni siquiera naranja. Hubo sí una ventisca generada por las críticas a la decisión y no solo de violetas y fernandinos, sino de varios clubes que entienden se debería haber mantenido la fijación de ambos encuentros y que los grandes presentaran equipos alternativos. Y uno de los que hizo pública su molestia en forma oficial fue Defensor Sporting. “No podemos aceptar ni compartir la manera en la que están conformados todos los estamentos de la Asociación, donde no se asegura la imparcialidad de las resoluciones que se toman”, expresó en un comunicado. Y añadió con dureza: “A esta dificultad, le sumamos la falta de ética de algunos miembros especialmente escogidos, para traicionar los valores que una asociación deportiva debería asegurar. En ese camino, estamos solicitando urgente reunión con el Comité Ejecutivo para afirmar estos conceptos y nuestro profundo rechazo a la gestión e integración de la Mesa Ejecutiva”.

El sentimiento es que, una vez más, desde la AUF se fue condescendiente con los grandes, pues se entiende por parte de varias instituciones que aunque hayan cometido un error en forma involuntaria, rompieron un protocolo y ni Defensor Sporting ni Deportivo Maldonado son responsables de ello.

Las gestiones

El jueves a la noche la Secretaría Nacional del Deporte (SND) le comunicó a la AUF la prohibición de jugar el fin de semana para los planteles de Peñarol y Nacional que participaron de los juegos por Copa Libertadores entre martes y miércoles, pues debían cuarentenarse hasta el martes los aurinegros y hasta el miércoles los tricolores. Esa misma noche, la AUF se lo comunicó oficialmente a ambas instituciones, que inmediatamente presentaron a la Mesa Ejecutiva el pedido de la postergación de sus partidos.

Ayer por la mañana la AUF hizo una gestión ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) para tratar de que se habilitara a ambos planteles a jugar si los hisopados a los que se someterían en la pasada jornada dieran todos negativo. El no fue rotundo.

Ante esto, la Mesa decidió postergar los partidos y reprogramarlos. El jueves 29 se disputará el juego entre Deportivo Maldonado y Nacional en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en tanto Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán el domingo 1° de noviembre en el Franzini.

Esto implica que la tercera fecha se postergará también, porque el próximo fin de semana solo se jugará el encuentro entre violetas y aurinegros.

Desde el MSP y la SND se reiteró a Ovación que la decisión de postergar los partidos solo la puede tomar la AUF y que en sus casos lo único que hicieron fue inhabilitar a los futbolistas que incumplieron con el protocolo sanitario.

La minicrisis se superó, pero generó críticas y sospechas de que una vez más los grandes fueron beneficiados.