El duro cachetazo fue en Maturín

Defensor Sporting sufrió un duro golpe el miércoles en Maturín donde fue derrotado por un discreto Monagas y comprometió seriamente su futuro en la Libertadores.



Los violetas, que aún no regresaron a Montevideo, deberán enfrentarse el lunes a Boston River ya con los resultados de Nacional, Peñarol y Danubio, vistos. Nacional lidera con 32 puntos, Peñarol tiene 30 y Danubio y Defensor Sporting suman 27 cuando quedan seis unidades en disputa. Y si bien matemáticamente aún tienen chances de ganar el primer torneo del año, es difícil que se den todos los resultados que necesita para conseguirlo. Y algo parecido sucede en la Copa Libertadores.



Los del Parque Rodó sabían al iniciar esta temporada que habían dejado muy alta la vara en la anterior. Cabe recordar que en el 2017, el equipo de Acevedo ganó el Apertura y definió el Intermedio con Nacional y el Uruguayo con Peñarol. Producto de todo eso es que Acevedo fue elegido como el mejor técnico de la temporada en la encuesta “América le Responde a El País”.



Pero nunca es fácil repetir una gran temporada. No lo es para un club grande y mucho menos para Defensor Sporting, que si bien ya no es un chico, tampoco es un grande.



Los violetas tuvieron además, una cantidad de inconvenientes. Tras el Apertura se fue Maximiliano Gómez, el goleador violeta en dicho torneo. Después del Intermedio se fueron a Nacional, Matías Zunino y Gonzalo Bueno, dos piezas clave para Acevedo. También partió hacia Ecuador Guillermo De Los Santos, cuyo pase no pertenecía al club.



Al arrancar el presente año, en los primeros días de enero Defensor Sporting perdió a otra figura muy importante: su capitán. Andrés Lamas cruzó el charco para defender a Atlético Tucumán.



Y parece demasiado. Aunque los violetas tienen una de las mejores canteras del país y se aferran a ella, como lo demuestran Emiliano Gómez, Facundo Milán, Pablo López y Juan Manuel Boselli, entre otros.

La “Joya” no brilló



Otro tema que complicó fue la rebelde lesión de Gonzalo Carneiro y su posterior partida. La “Joya” había ocupado el lugar de Maxi Gómez con goles y buenas faenas. Pero no pudo estar en la definición del Uruguayo.