La dura contienda por ir al Mundial deja por el camino a dos "guerreros" celestes

El nuevo modelo todavía no está perfectamente cerrado. Es más, a Óscar Tabárez no le será para nada sencillo acortar esta nómina de 27 futbolistas reservados para la China Cup a los 23 que se convertirán en mundialistas. Y eso sin dejar de lado el hecho de que a este grupo inicial del exterior le faltan como mínimo dos o tres hombres del campeonato local con auténticas aspiraciones de formar parte de la delegación en algún caso y de hasta ser titular en otro.



Ver la nómina inicial de 27 deja en claro que Uruguay está bien cargado. O, si lo prefieren mejor, tiene un gran número de jugadores pasando por un gran momento deportivo que permiten ser ultra optimistas en cuanto al futuro deportivo en el Mundial de Rusia.



La repasen en el lugar del mundo que quieran y con los ojos más críticos posibles, es fácil concluir que la Celeste tiene hoy un potencial enorme, gracias a que están en muy buenas condiciones muchos de estos jugadores que Tabárez reservó del exterior.



Tan fuerte es la competencia actual, tan bravo será bajar del avión a algunos muchachos, que de manera contundente esta nómina de la China Cup le cerró las puertas a algunos de los jugadores que supieron ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos de la Celeste gracias a su entrega, su amor propio y su adhesión a la camiseta.

Un charrúa de ley El "no salgo nada" se recordará por siempre

Hoy, producto de reiteradas lesiones y hasta alguna intervención quirúrgica importantísima, aquel titán que no quiso abandonar a sus compañeros en el duelo contra Inglaterra por el Mundial de Brasil 2014, pese a que estuvo varios minutos inconsciente, no tendrá a la Celeste en el pecho en Rusia.



El recuerdo del tremendo golpe que Álvaro "Palito" Pereira sufrió contra la rodilla de Raheem Sterling y su firme decisión de no dejar de jugar el partido permanecerá por siempre en la memoria de todos quienes adoran y respetan con devoción a la camiseta color cielo.



El más memorioso hasta recordará sus palabras en la cancha al propio doctor Alberto Pan: "no salgo nada" e incluso las posteriores declaraciones. "Estaba mareado, me querían cambiar y yo pensé que no me podía ir y dejar a mis compañeros en el campo. La Celeste antes que todo. Sólo inconsciente me hubieran sacado del campo", dijo el "loco" y valiente defensa uruguayo.

el caudillo El espíritu del "Cacha" es imborrable

Quedó lejos, la distancia es real. Actualmente no tiene equipo y su bajón futbolístico fue muy notorio. Eso es, y no otra cosa, lo que lo fue desplazando del grupo seleccionado. Es más, de empezar siendo un protagonista importantísimo en las Eliminatorias hacia Rusia 2018 terminó cayendo peldaño tras peldaño en la competencia con sus compañeros y colegas. Hoy está por debajo de doce o tres volantes, pero eso no significa que se pierda el disco duro, donde hay archivos que reflejan con autoridad que Egidio Arévalo Ríos fue un gran caudillo del mediocampo celeste.



El Mundial que aspiraba jugar para cerrar su fabuloso ciclo como jugador de la selección uruguaya no lo tendrá entre sus protagonistas, pero nadie puede olvidarse de este auténtico charrúa que regaló imágenes conmovedoras por su entrega en Sudáfrica 2010, junto a otro luchador inagotable como fue el "Ruso" Diego Pérez.

​

Ni tampoco se resetearán las peleas contra los chilenos, el duelo con Lionel Messi, las luchas y victorias en el juego aéreo contra corpulentos adversarios o las increíbles apariciones en el fondo uruguayo para solventar los problemas que parecían estar destinados a generar un gol del adversario.