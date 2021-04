La dura confesión de Diego Latorre sobre un partido del Boca de Óscar Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Treinta años después de lo que ocurrió en La Bombonera con el Boca que orientaba Óscar Tabárez, Diego Latorre narró que “La 12” los presionó para que el Xeneize no le ganara a Oriente Petrolero y así River Plate quedaba afuera de la Copa Libertadores.

En ESPN, el comentarista y panelista deportivo, que integró aquel plantel de Boca, reconoció que hubo presiones de la hinchada que lideraba José Barrita (conocido como el “Abuelo”) para que el partido no terminase con la imposición Xeneize.

Latorre describió que la comunicación fue clara: "¡Hay que dejar a River afuera, eh!".

En su descripción de los hechos, narró que "En la semana previa hubo algo con el Abuelo. Yo no lo sufrí tanto en carne propia porque me llamaba con un tono conciliador”. También recordó que “Cada vez que jugábamos contra River o teníamos un clásico, levantaba el teléfono y escuchaba su voz: '¡Nene, mirá que el domingo hay que ganar'. Yo tenía 20 años, y le decía que sí", recordó.

Al referirse puntualmente al partido contra Oriente Petrolero evocó: “En este partido en particular, que fue un viernes, nos llamó el Abuelo, con un tono más allá del cordial, más allá de la sugerencia. Fue con un tono intimidatorio. 'Miren que el viernes hay que dejar afuera a River. Tienen que empatar porque si no se pudre todo'. Ese fue el mensaje. Ese partido ya íbamos condicionados. Yo puedo garantizar que Tabárez no sabía nada de nada. Es más, yo arranqué en el banco. Como el partido estaba trabado, me hizo ingresar para ganarlo", expresó Latorre.

Además, agregó: "La primera que toqué fue al palo. Yo sabía todo. Y me miraron. Entré para ganar el partido. Vino un compañero y me dijo: 'Nene, la puta que te parió. Quedate al lado mío, no te muevas porque te voy a cagar a trompadas'. Yo tenía 20 años. 'Nene, no te muevas'. Veníamos de momentos bravos. La 12 había entrado un par de veces al vestuario. No con armas de fuego, pero sí entraron a apretar. El domingo te pinchaban la rueda o llamaban a tu familia".