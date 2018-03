¡Qué dupla! Bergessio y Fernández se entendieron notable

Cada uno con lo suyo y tratando de sumar su granito de arena. Así se fueron metiendo en el equipo titular Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández, quienes ayer compartieron dupla ofensiva.



Mucho se hablaba tras la llegada del argentino acerca de lo que iba a pasar con Fernández. ¿Dónde iba a jugar? ¿Cómo lo iba a utilizar el “Cacique”?.



Apenas tomó forma física, Bergessio saltó a la cancha y por el Torneo Apertura no defraudó. Debutó con doblete ante Torque, luego hizo de a dos en otro par de encuentros y hoy suma ocho tantos para ser el goleador del equipo tricolor y también del torneo.



Fernández fue de los titulares en el equipo que Alexander Medina eligió para jugar la Copa Libertadores de América y hasta la octava fecha del Torneo Apertura no coincidió en la oncena inicial con Bergessio.



Fue el domingo en el encuentro frente a River Plate en el Gran Parque Central cuando el “Cacique” los puso a los dos desde el comienzo, pero en diferentes posiciones, ya que Fernández jugó como uno de los tres volantes más adelantados, por detrás del cordobés, único delantero.



Pero ayer, en el 1-4-4-2 que eligió el entrenador tricolor para jugar frente a Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera, Fernández y Bergessio fueron los dos hombres de punta del tricolor.



Eran las referencias ofensivas a la hora de atacar. Si bien el argentino se movió mucho más adentro del área que “Papelito”, los dos supieron inquietar a una zaga bohemia que no mostró demasiada seguridad a la hora de defender.



Como muestra de eso, Fernández fue el encargado de abrir el marcador con un anticipo de cabeza ganando en el primer palo tras un tiro libre de Tabaré Viudez a los 19’ del primer tiempo.



Tanto “Papelito” como el cordobés buscaron siempre complementarse, aprovechando por momentos los certeros pases de Luis Aguiar desde la mitad de la cancha o acompañando el cambio de ritmo ofensivo de un Tabaré Viudez al que solamente pudieron pararlo con faltas.



Para redondear una buena primera parte, Bergessio picó habilitado tras un gran pase de Aguiar y definió con muchísima sutileza para poner el 2-0 a los 43’.



En el complemento, los dos trataron de seguir combinando en la ofensiva, pero el paso de los minutos y el desgaste los llevó a no tener demasiado protagonismo, pero hay algo claro: Medina probó con una dupla que se entendió notable y que le puede seguir dando buenos resultados en ataque.

Bergessio



El argentino de 33 años es el goleador de Nacional y del Torneo Apertura con ocho conquistas. Siempre aporta su cuota de gol y es una pieza clave en el ataque del equipo del “Cacique” Medina.



Fernández



El delantero tricolor fue nuevamente titular y ayer anotó su primer gol en el Torneo Apertura con un anticipo de cabeza en el área de Wanderers. Siempre cumple y lo demostró una vez más en el Viera.