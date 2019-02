Duerme tranquilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si alguien no tenía la tabla de posiciones a mano, podría pensar que Uruguay defraudó y no consiguió el objetivo esencial que presentaba este Sudamericano Sub 20. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, los jugadores agacharon la cabeza, mostraron gestos de bronca y, algunos, hasta se fueron derramando un par de lágrimas. Es que el hambre de gloria que tenía este plantel no los dejó ver con claridad que, con el empate de ayer sin goles ante Colombia, la meta estaba cumplida.

La Celeste jugará este año en el Campeonato del Mundo de Polonia y el año que viene podrá defender la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima. No retuvo el título de la categoría (justo hoy se cumplen dos años de la consagración en Ecuador), pero mantuvo al país en los puestos de privilegio y eso es lo importante.

Que tengan fastidio por no haber ganado y meterle un poco de presión a Argentina, está bien. Es que si Uruguay ayer no se fue con los tres puntos fue simplemente por una cuestión de puntería. El cansancio, lógico a esta altura, y el calor, está claro que le jugaron una mala pasada, pero así y todo el equipo de Fabián Coito se mostró como claro dominador del encuentro ante una Colombia que también estaba necesitada de una victoria.

En el primer tiempo, Uruguay cumplió con una aceptable labor. Tuvo la pelota y las mejores ocasiones, pero falló en la definición. No ahogó al seleccionado cafetero, pero siempre dio la sensación de estar más cerca del gol. Abrió la cancha y jugó muy bien a espaldas a de lo laterales colombianos. Le faltó precisión en los últimos metros para superar la última línea rival y poder así tomar la ventaja. Lo tuvo Emiliano Gómez desde el borde del área y Nicolás Schiappacasse con una mediavuelta, pero ambos remates terminaron en las manos del arquero. Lo tuvo Darwin Núñez con un par de desbordes por el sector izquierdo, pero le faltó resolver mejor la entrega de la pelota. Lo tuvo Uruguay, pero le faltó consolidar en los últimos metros todo lo bien que había hecho anteriormente.

Algo similar ocurrió en el complemento aunque también es cierto que con el correr de los minutos el elenco cafetero se fue encontrando con espacios para lastimar de contragolpe. Entre la floja resolución de los atacantes y la muy buena actuación que tuvo Renzo Rodríguez, se justificó la igualdad.

Uruguay obtuvo la clasificación (doble clasificación en este caso) y cumplió con la historia. Los chiquilines se fueron de Rancagua con gusto a poco a pesar de haber sacado pasaje para Polonia 2019 y Lima 2020. La vara está muy alta y eso es parte de ese sentimiento, pero está bien. Que no se pierda el hambre de gloria.