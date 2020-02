El duelo entre Juventus e Inter se suspendió por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cinco partidos de la Serie A que estaban programados que se jugaran a puertas cerradas este fin de semana, incluido el clásico entre Juventus e Inter de Milán, fueron pospuestos debido a la crisis del coronavirus, informó el sábado la liga italiana de fútbol.

Los cinco partidos -que también incluyen los choques entre AC Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia y Udinese-Fiorentina, ahora se jugarán el 13 de mayo, añadió la Serie A en un comunicado. La final de Copa Italia, que se jugaba el 13 de mayo, se trasladó al 20 del mismo mes.

Los partidos debían realizarse a puerta cerrada después de que el gobierno prohibió las reuniones públicas en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, un funcionario del fútbol italiano, ​​que habló 'off the record', dijo que la prensa y los hinchas no querían que los partidos se jugaran en estadios vacíos.

Casi 900 personas han dado positivo por el coronavirus en Italia, donde los cafés y las escuelas permanecen cerradas.

El fin de semana pasado se cancelaron cuatro partidos, incluido el duelo en que Inter de Milán recibía a Sampdoria.

Cinco partidos de la jornada se llevarán a cabo según lo planeado: Lazio-Bologna y Napoli-Torino el sábado, Lecce-Atalanta y Cagliari-Roma el domingo y Sampdoria-Verona el lunes.