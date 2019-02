Duelo de Champions con doble atractivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Partidazo por donde se lo mire. Atlético de Madrid y Juventus, hoy desde las 17:00 (hora de Uruguay) protagonizan una de las mejores series de estos octavos de la Champions League con varios atractivos. Las figuras, los estilos de juego y la vuelta de Cristiano Ronaldo a Madrid.



Es cierto que no volverá al Santiago Bernabéu, pero sí a una ciudad en la que dejó gratos recuerdos y en la que le fue de maravilla luciendo los colores del Real y enfrentando a los colchoneros.

De hecho, el Atlético de Madrid es al tercer equipo al que más goles le anotó en su carrera: 22 tantos en 31 partidos de los que ganó 15, empató 8 y cayó en los 8 choques restantes. En tres ocasiones le marcó un hat-trick al equipo de Simeone y en otras dos.



Pero, además de estos datos, hay uno más que le agrega picante al juego entre colchoneros y bianconeri: es la posibilidad de ver a cuatro uruguayos en cancha y que se enfrenten dos por bando.

Está claro que no es sencillo porque no todos tienen su lugar asegurado y tampoco es fija que los cuatro puedan compartir campo de juego aunque el posible equipo del Atlético de Madrid cuenta con la zaga celeste formada por Diego Godín y José María Giménez.



Por el lado de Juventus, el que cuenta con posibilidades más claras de comenzar el duelo de ida en el once inicial es Rodrigo Bentancur, aunque la cantidad de lesiones que viene sufriendo la Vecchia Signora en la defensa le puede abrir una puerta al “Pelado” Martín Cáceres.

Un duelo más que interesante le pondrá fin a los partidos de ida de los octavos de final de una Champions League que cuenta con muchos equipos importantes entre los 16 mejores y donde cada uno buscará alcanzar la gloria. Atlético y Juventus lo hacen con un agregado: jugadores uruguayos.

Schalke buscará lograr el batacazo en su casa.



Las diferencias son grandes, pero en el fútbol las sorpresas siempre están al alcance de la mano. No importa el torneo y tampoco las diferencias económicos, pero para el Schalke, en este caso, no será una serie sencilla y llega varios escalones por debajo del Manchester City. El equipo alemán, que marcha en el puesto 14 de la Bundesliga, se cruza con quien, por el momento, es el líder de la Premier League y eso es prueba suficiente para saber que el equipo de Gelsenkirchen no tendrá una tarea fácil. Desde las 17:00 horas, alemanes e ingleses se verán las caras en el partido de ida de esta serie donde los locales intentarán el batacazo, mientras que los de Pep aspirarán a un buen resultado o ya buscar cerrar la serie.