Duelo celeste en los octavos de final de la UEFA Europa League

Ocho uruguayos de tres equipos siguen en carrera en la UEFA Europa League y seis celestes de dos de esos equipos se cruzarán en los cuartos de final del certamen ya que el sorteo deparó que Inter y Getafe sea uno de los cruces.

De un lado Diego Godín y Matías Vecino. Del otro Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri. La ida será el 12 de marzo en Italia, mientras que la vuelta será en España, una semana más tarde.

El otro equipo con uruguayos es el Copenhague que cuenta con Guillermo Varela y Michael Santos y que tendrá su cruce de cuartos de final frente a al Istanbul Basaksehir.

Una de las llaves que también se presenta como de las más interesantes es la que también tendrá cruce italiano y español porque se medirán Roma y Sevilla.

El resto de los juegos serán: Olympiacos vs. Wolverhampton, Rangers vs. Bayer Leverkusen, Wolfsburgo vs. Shakhtar Donestk, LASK vs. Manchester United y Basel ante el ganador de la llave entre Salzburgo y Eintracht Frankfurt.